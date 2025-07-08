Десятки предприятий, которые привлечены к производству ракет Х-101, находятся вне западных санкций, - ГУР МО

Год назад, 8 июля, российские захватчики ударили по одному из корпусов детской больницы "Охматдет". Били ракетой Х-101, которая содержит компоненты и блоки, изготавливаемые в разных странах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР МО.

В частности отмечается, что Главное управление разведки в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions публикует "начинку" российской крылатой ракеты Х-101, в частности информацию о ее основных компонентах и блоках, а также данные предприятий, привлеченных к производству ракеты и ее составляющих.

В первую годовщину преступного удара по "Охматдету" ГУР МО Украины публикует данные более 70 предприятий - разработчиков и производителей ракеты Х-101, а также ее составляющих: от турбореактивного двигателя и системы наведения до электроники, подшипников и поковок.

Среди производителей, компоненты, компоненты, которых есть в ракете Х-101, предприятия из Китая, США, Нидерландов, Японии, Тайваня, Швейцарии

Десятки из них до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции и сохраняют доступ к оборудованию, компонентной базе и технологиям, критически необходимым для производства ракет.

Удар РФ по "Охматдету" 8 июля 2024 года

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет". В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН о последствиях российской ракетной атаки на больницу.