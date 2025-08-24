Зеленский и Карни осмотрели новейшие украинские оборонные разработки. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни осмотрели новейшее украинское оружие и технику.
Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Это оружие и техника, которые создаются здесь, в Украине, для защиты нашего государства. Спасибо всем, кто вовлечен в эту работу. Мы развиваем собственное производство, и это важно", - подчеркнул президент.
Кроме того, у него была встреча с министрами обороны стран-партнеров, которые приехали в Украину в День Независимости.
"Это большой знак солидарности с нашими воинами и со всем украинским народом. Говорили о важности развития оборонной промышленности Украины, о сотрудничестве в различных форматах и о гарантиях безопасности для Украины, которые являются важными и для будущего нашего государства, и для безопасности всей Европы", - резюмировал глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Лох з надією чекає, час іде, бабло *********. Потім коли вже старі обіцянки підзабулися закидують нові. Активно і зелена влада юзає, ***** і той же Трамп.
Скільки вже було такого від влади (починаючи з селфі подляка і хламідії на Яворівському полігоні)? Але судять Червінського...
А по факту є тільки золотий унітаз міндіча та дЄрмак!