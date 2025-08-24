Зеленский и Карни осмотрели новейшие украинские оборонные разработки. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни осмотрели новейшее украинское оружие и технику.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Это оружие и техника, которые создаются здесь, в Украине, для защиты нашего государства. Спасибо всем, кто вовлечен в эту работу. Мы развиваем собственное производство, и это важно", - подчеркнул президент.

Кроме того, у него была встреча с министрами обороны стран-партнеров, которые приехали в Украину в День Независимости.

Также читайте: Зеленский наградил сенаторов США Грэма и Блюменталя, которые инициировали санкции против РФ

"Это большой знак солидарности с нашими воинами и со всем украинским народом. Говорили о важности развития оборонной промышленности Украины, о сотрудничестве в различных форматах и о гарантиях безопасности для Украины, которые являются важными и для будущего нашего государства, и для безопасности всей Европы", - резюмировал глава государства.