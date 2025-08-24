РУС
Зеленский и Карни осмотрели новейшие украинские оборонные разработки. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни осмотрели новейшее украинское оружие и технику.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Это оружие и техника, которые создаются здесь, в Украине, для защиты нашего государства. Спасибо всем, кто вовлечен в эту работу. Мы развиваем собственное производство, и это важно", - подчеркнул президент.

Кроме того, у него была встреча с министрами обороны стран-партнеров, которые приехали в Украину в День Независимости.

Также читайте: Зеленский наградил сенаторов США Грэма и Блюменталя, которые инициировали санкции против РФ

"Это большой знак солидарности с нашими воинами и со всем украинским народом. Говорили о важности развития оборонной промышленности Украины, о сотрудничестве в различных форматах и о гарантиях безопасности для Украины, которые являются важными и для будущего нашего государства, и для безопасности всей Европы", - резюмировал глава государства.

Зеленский Владимир (21697) оружие (10406) техника (1778) украинское оружие (183) Карни Марк (39)
Топ комментарии
+5
Вечірній казкар-пустобрьох перемикнувся на імпортну публіку. Ну, ці то вже напевно йому не повірять; вони ж слухають не зомбомарафон, а власну військову розвідку.
24.08.2025 20:48 Ответить
+4
Піар від безтолкового ішака. Більше ніяк це не можна прокоментувати.
24.08.2025 20:55 Ответить
+2
Це ******** ефективний спосіб управління масами і давній спосіб найобування лохів. Підкормлюють крихтами надії та обіцянками.
Лох з надією чекає, час іде, бабло *********. Потім коли вже старі обіцянки підзабулися закидують нові. Активно і зелена влада юзає, ***** і той же Трамп.
24.08.2025 20:54 Ответить
24.08.2025 20:48 Ответить
24.08.2025 20:49 Ответить
24.08.2025 20:54 Ответить
Зеля розказує як повинно бути
24.08.2025 20:51 Ответить
Вся діяльність Zемленського, це - шоу. Фікція, ілюзія. Звісно, за рухами, що відволікають увагу глядача - справжні дії. Від витягнутого з кишені роззяви гаманця, до мільярдів з оборонного бюджету.
24.08.2025 20:56 Ответить
Так - чистять Україну гарно - Беня вчитель добрий - але вони його переплюнули
24.08.2025 21:02 Ответить
24.08.2025 20:55 Ответить
А без відео/фото звітів про зброю, її розробку/виробництво/випробування ніяк не можна? Чи тоді рейтинги не піднімаються, а те, що розробка/виробництво опиняється під загрозою ударів московитів - то фігня? Чи осінтери тільки на Україну працюють, а на московії то - кодовство шаманівське?
Скільки вже було такого від влади (починаючи з селфі подляка і хламідії на Яворівському полігоні)? Але судять Червінського...
24.08.2025 20:58 Ответить
Коли нарід вибирає Президентом шоумена, результат його робити це єдине що він вміє, постійні шоу, розповіді про плани миру, стійкості, перемоги, саміти миру, мільярд дерев та мільйон дронів, балістичні та крилаті ракети.
А по факту є тільки золотий унітаз міндіча та дЄрмак!
24.08.2025 20:59 Ответить
Чергова імітація бурхливої діяльності - мультік. Куди ділися паляниці трембіти і інші вироби які ми бачили лише в мультіках? Отож.
24.08.2025 21:01 Ответить
зараз вже "фламінго" показували, а потім какаду буде..
24.08.2025 21:04 Ответить
Выставка того, чего на поле боя военные никогда не увидят.
24.08.2025 21:01 Ответить
Це дуже добре. Смерть как цапам.
24.08.2025 21:02 Ответить
Чмо
24.08.2025 21:19 Ответить
 
 