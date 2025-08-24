Зеленський та Карні оглянули новітні українські оборонні розробки. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Марк Карні оглянули новітню українську зброю та техніку.
Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Це зброя й техніка, які створюються тут, в Україні, для захисту нашої держави. Дякую всім, хто залучений до цієї роботи. Ми розвиваємо власне виробництво, і це важливо", - наголосив президент.
Крім того, у нього була зустріч з міністрами оборони країн-партнерів, які приїхали до України в День Незалежності.
"Це великий знак солідарності з нашими воїнами й з усім українським народом. Говорили про важливість розвитку оборонної промисловості України, про співпрацю в різних форматах та про гарантії безпеки для України, які є важливими і для майбутнього нашої держави, і для безпеки всієї Європи", - резюмував глава держави.
Лох з надією чекає, час іде, бабло *********. Потім коли вже старі обіцянки підзабулися закидують нові. Активно і зелена влада юзає, ***** і той же Трамп.
Шоу Бені продовжується. Раз на півроку для лохів скидають відео нібито заарештованого Коломойського, де він то їсть то ходить ну типу сидить у СІЗО СБУ (Буковель)
Zемленський настільки тупий, що досі не зрозумів, що американці все одно посадять беню.
Реально.
Скільки вже було такого від влади (починаючи з селфі подляка і хламідії на Яворівському полігоні)? Але судять Червінського...
А по факту є тільки золотий унітаз міндіча та дЄрмак!
Давай ще відосики, ідіоте! А про "Фламінго" то, напевно, тролінг був, щоб кацапи шукали те, чого нема?