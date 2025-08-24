УКР
Зеленський та Карні оглянули новітні українські оборонні розробки. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Марк Карні оглянули новітню українську зброю та техніку.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Це зброя й техніка, які створюються тут, в Україні, для захисту нашої держави. Дякую всім, хто залучений до цієї роботи. Ми розвиваємо власне виробництво, і це важливо", - наголосив президент.

Крім того, у нього була зустріч з міністрами оборони країн-партнерів, які приїхали до України в День Незалежності.

"Це великий знак солідарності з нашими воїнами й з усім українським народом. Говорили про важливість розвитку оборонної промисловості України, про співпрацю в різних форматах та про гарантії безпеки для України, які є важливими і для майбутнього нашої держави, і для безпеки всієї Європи", - резюмував глава держави.

+6
Вечірній казкар-пустобрьох перемикнувся на імпортну публіку. Ну, ці то вже напевно йому не повірять; вони ж слухають не зомбомарафон, а власну військову розвідку.
показати весь коментар
24.08.2025 20:48 Відповісти
+5
Піар від безтолкового ішака. Більше ніяк це не можна прокоментувати.
показати весь коментар
24.08.2025 20:55 Відповісти
+2
Це ******** ефективний спосіб управління масами і давній спосіб найобування лохів. Підкормлюють крихтами надії та обіцянками.
Лох з надією чекає, час іде, бабло *********. Потім коли вже старі обіцянки підзабулися закидують нові. Активно і зелена влада юзає, ***** і той же Трамп.
показати весь коментар
24.08.2025 20:54 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2025 20:49 Відповісти
Зеля розказує як повинно бути
показати весь коментар
24.08.2025 20:51 Відповісти
Вся діяльність Zемленського, це - шоу. Фікція, ілюзія. Звісно, за рухами, що відволікають увагу глядача - справжні дії. Від витягнутого з кишені роззяви гаманця, до мільярдів з оборонного бюджету.
показати весь коментар
24.08.2025 20:56 Відповісти
Так - чистять Україну гарно - Беня вчитель добрий - але вони його переплюнули
показати весь коментар
24.08.2025 21:02 Відповісти
Тільки не забувайте , що керує Єрмаком та Зеленський - Коломойський. Досі.
Шоу Бені продовжується. Раз на півроку для лохів скидають відео нібито заарештованого Коломойського, де він то їсть то ходить ну типу сидить у СІЗО СБУ (Буковель)
Zемленський настільки тупий, що досі не зрозумів, що американці все одно посадять беню.
Реально.
показати весь коментар
24.08.2025 21:23 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2025 21:25 Відповісти
А без відео/фото звітів про зброю, її розробку/виробництво/випробування ніяк не можна? Чи тоді рейтинги не піднімаються, а те, що розробка/виробництво опиняється під загрозою ударів московитів - то фігня? Чи осінтери тільки на Україну працюють, а на московії то - кодовство шаманівське?
Скільки вже було такого від влади (починаючи з селфі подляка і хламідії на Яворівському полігоні)? Але судять Червінського...
показати весь коментар
24.08.2025 20:58 Відповісти
Коли нарід вибирає Президентом шоумена, результат його робити це єдине що він вміє, постійні шоу, розповіді про плани миру, стійкості, перемоги, саміти миру, мільярд дерев та мільйон дронів, балістичні та крилаті ракети.
А по факту є тільки золотий унітаз міндіча та дЄрмак!
показати весь коментар
24.08.2025 20:59 Відповісти
Чергова імітація бурхливої діяльності - мультік. Куди ділися паляниці трембіти і інші вироби які ми бачили лише в мультіках? Отож.
показати весь коментар
24.08.2025 21:01 Відповісти
зараз вже "фламінго" показували, а потім какаду буде..
показати весь коментар
24.08.2025 21:04 Відповісти
Выставка того, чего на поле боя военные никогда не увидят.
показати весь коментар
24.08.2025 21:01 Відповісти
Це дуже добре. Смерть как цапам.
показати весь коментар
24.08.2025 21:02 Відповісти
Чмо
показати весь коментар
24.08.2025 21:19 Відповісти
На шулявці вже зробили відосик про виробництво дронів, після якого кацапи там все розбомбили?

Давай ще відосики, ідіоте! А про "Фламінго" то, напевно, тролінг був, щоб кацапи шукали те, чого нема?
показати весь коментар
24.08.2025 21:24 Відповісти
 
 