Зеленський та Карні оглянули новітні українські оборонні розробки. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Марк Карні оглянули новітню українську зброю та техніку.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Це зброя й техніка, які створюються тут, в Україні, для захисту нашої держави. Дякую всім, хто залучений до цієї роботи. Ми розвиваємо власне виробництво, і це важливо", - наголосив президент.

Крім того, у нього була зустріч з міністрами оборони країн-партнерів, які приїхали до України в День Незалежності.

Також читайте: Зеленський нагородив сенаторів США Грема та Блюменталя, які ініціювали санкції проти РФ

"Це великий знак солідарності з нашими воїнами й з усім українським народом. Говорили про важливість розвитку оборонної промисловості України, про співпрацю в різних форматах та про гарантії безпеки для України, які є важливими і для майбутнього нашої держави, і для безпеки всієї Європи", - резюмував глава держави.