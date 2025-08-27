УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11162 відвідувача онлайн
Новини Фото Компоненти для російської зброї Візит Карні в Україну
1 569 0

Прем’єру Канади Карні показали компоненти російської зброї. ФОТОрепортаж

Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України під час спеціального заходу за участі президента України та іноземних послів ознайомили премʼєр-міністра Канади Марка Карні з технологіями, які використовує російський військово-промисловий комплекс у дронах та ракетах.

Про це повідомляє ГУР Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, серед представлених зразків - системи машинного зору та штучного інтелекту, лідари, CRP-антени, Mesh-модеми й інші компоненти, а також збиті російські БпЛА "shahed" та "дельта".

Карні показали компоненти російської зброї

Більшість презентованих складових зброї - західного та китайського виробництва, що наочно демонструє критичну залежність російського військово-промислового комплексу від імпортного обладнання та компонентів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Карні оглянули новітні українські оборонні розробки. ВIДЕО

Карні показали компоненти російської зброї
Карні показали компоненти російської зброї

Крім того, міжнародним партнерам презентували аналітичну платформу War&Sanctions - цифровий інструмент, що дозволяє відстежувати використання західних компонентів у російській зброї та протидіяти обходу міжнародних санкцій.

Також дивіться: ГУР надало дипломатам докази постачання західних компонентів для виробництва зброї РФ. ФОТОрепортаж

У розділі порталу "Компоненти у зброї" регулярно оновлюється електронна база нових зразків, досліджених фахівцями ГУР та експертами науково-дослідних установ.

Карні показали компоненти російської зброї
Карні показали компоненти російської зброї

У ГУР наголосили, що продовжують розкривати секрети російського озброєння, ідентифікувати його компоненти та підприємства виробничої кооперації з метою посилення тиску на рф для обмеження її спроможності продовжувати війну.

Карні показали компоненти російської зброї
Карні показали компоненти російської зброї

Автор: 

ракети (4153) дрони (5363) ГУР (648) Карні Марк (46)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 