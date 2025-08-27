Прем’єру Канади Карні показали компоненти російської зброї. ФОТОрепортаж
Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України під час спеціального заходу за участі президента України та іноземних послів ознайомили премʼєр-міністра Канади Марка Карні з технологіями, які використовує російський військово-промисловий комплекс у дронах та ракетах.
Про це повідомляє ГУР Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, серед представлених зразків - системи машинного зору та штучного інтелекту, лідари, CRP-антени, Mesh-модеми й інші компоненти, а також збиті російські БпЛА "shahed" та "дельта".
Більшість презентованих складових зброї - західного та китайського виробництва, що наочно демонструє критичну залежність російського військово-промислового комплексу від імпортного обладнання та компонентів.
Крім того, міжнародним партнерам презентували аналітичну платформу War&Sanctions - цифровий інструмент, що дозволяє відстежувати використання західних компонентів у російській зброї та протидіяти обходу міжнародних санкцій.
У розділі порталу "Компоненти у зброї" регулярно оновлюється електронна база нових зразків, досліджених фахівцями ГУР та експертами науково-дослідних установ.
У ГУР наголосили, що продовжують розкривати секрети російського озброєння, ідентифікувати його компоненти та підприємства виробничої кооперації з метою посилення тиску на рф для обмеження її спроможності продовжувати війну.
