Прем’єру Канади Карні показали компоненти російської зброї. ФОТОрепортаж

Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України під час спеціального заходу за участі президента України та іноземних послів ознайомили премʼєр-міністра Канади Марка Карні з технологіями, які використовує російський військово-промисловий комплекс у дронах та ракетах.

Про це повідомляє ГУР Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, серед представлених зразків - системи машинного зору та штучного інтелекту, лідари, CRP-антени, Mesh-модеми й інші компоненти, а також збиті російські БпЛА "shahed" та "дельта".

Більшість презентованих складових зброї - західного та китайського виробництва, що наочно демонструє критичну залежність російського військово-промислового комплексу від імпортного обладнання та компонентів.

Крім того, міжнародним партнерам презентували аналітичну платформу War&Sanctions - цифровий інструмент, що дозволяє відстежувати використання західних компонентів у російській зброї та протидіяти обходу міжнародних санкцій.

У розділі порталу "Компоненти у зброї" регулярно оновлюється електронна база нових зразків, досліджених фахівцями ГУР та експертами науково-дослідних установ.





У ГУР наголосили, що продовжують розкривати секрети російського озброєння, ідентифікувати його компоненти та підприємства виробничої кооперації з метою посилення тиску на рф для обмеження її спроможності продовжувати війну.



