Более 1500 дронов, более 1280 КАБов и 50 ракет РФ атаковали Украину за неделю: в них обнаружены тысячи иностранных компонентов, - Зеленский. ВИДЕО

В течение недели Россия запустила по Украине более 1500 ударных дронов, более 1280 управляемых авиационных бомб и 50 ракет различных типов, в которых обнаружено более 132 тысяч иностранных компонентов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Президент подчеркнул, Россия должна чувствовать последствия своих действий.

"Нужно достаточное противодействие, чтобы заставить ее к миру. Это можно сделать при наличии достаточной силы у нашей армии, нашей дальнобойности, благодаря сильным санкциям против России и сильному давлению", - говорится в сообщении.

В дронах "Герань-3" нашли 45 иностранных компонентов, - ГУР МО

Он отметил, что Украина почти ежедневно защищается от российских атак.

"За эту неделю было более 1500 ударных дронов, более 1280 управляемых авиационных бомб и 50 ракет различных типов. В этом оружии найдены тысячи иностранных компонентов - более 132 тысяч - из разных стран. Европа, Америка, Китай, Япония и десятки других", - отметил Зеленский.

По его словам, все эти технологии помогают создавать России оружие в больших масштабах.

ГУР предоставило дипломатам доказательства поставок западных компонентов для производства оружия РФ. ФОТОрепортаж

"Все ради террора против наших людей. И если не останавливать Россию, это точно станет угрозой для стран Европы и Тихоокеанского региона. Сильные санкции - инструмент, который поможет это остановить. Нужно перекрыть все возможные пути поставки, обхода санкций, давить на страны и отдельные компании, которые им помогают. Партнеры имеют эту силу - силу, которая должна защищать жизни. Мы рассчитываем на то, что 19-й пакет санкций Евросоюза будет действительно болезненным и что Соединенные Штаты присоединятся к европейцам. Спасибо всем, кто уже помогает", - добавил Зеленский.

Зеленский Владимир обстрел
