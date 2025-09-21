Зеленский анонсировал встречу с Трампом на следующей неделе. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении анонсировал встречу с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Готовимся сейчас к очень напряженной неделе - неделе дипломатии. Многое можем сделать, если партнеры будут слышать нас и поддерживать предложения, которые реально приближают окончание войны.
Будет неделя Генеральной Ассамблеи ООН - различные мероприятия, встречи. Уже в графике - почти два десятка встреч с лидерами разных стран со всех частей мира, со всеми, кто давно поддерживает Украину и кто среди новых наших партнеров. Первые встречи - уже завтра. Планируем также на неделе встречу с Президентом Соединенных Штатов Америки. Будет весомое событие по возвращению украинских детей, которые были похищены Россией, - саммит действительно глобальный по этому поводу.
Важно, чтобы неделя добавила миру настроенности на сильные действия - без силы мир не будет царить", - сказал Зеленский.
Не підуть ті гроші вам на добре. Не буде у вас нащадків щоб їх втримати і витрачати. Піде прахом.
настільки зараз не цікавлять.
Все ясно - принаймні на найближчих роки три.
шуфрич з коломойським, можуть підтвердити….