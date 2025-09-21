РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7088 посетителей онлайн
Новости Видео Обращение Зеленского
853 12

Зеленский анонсировал встречу с Трампом на следующей неделе. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении анонсировал встречу с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Готовимся сейчас к очень напряженной неделе - неделе дипломатии. Многое можем сделать, если партнеры будут слышать нас и поддерживать предложения, которые реально приближают окончание войны.

Будет неделя Генеральной Ассамблеи ООН - различные мероприятия, встречи. Уже в графике - почти два десятка встреч с лидерами разных стран со всех частей мира, со всеми, кто давно поддерживает Украину и кто среди новых наших партнеров. Первые встречи - уже завтра. Планируем также на неделе встречу с Президентом Соединенных Штатов Америки. Будет весомое событие по возвращению украинских детей, которые были похищены Россией, - саммит действительно глобальный по этому поводу.

Смотрите: Более 1500 дронов, более 1280 КАБов и 50 ракет РФ атаковали Украину за неделю: в них обнаружены тысячи иностранных компонентов, - Зеленский. ВИДЕО

Важно, чтобы неделя добавила миру настроенности на сильные действия - без силы мир не будет царить", - сказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (21990) обращение (811) Трамп Дональд (6651)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Аби ви не крали в стікаючої кров'ю України....
Не підуть ті гроші вам на добре. Не буде у вас нащадків щоб їх втримати і витрачати. Піде прахом.
показать весь комментарий
21.09.2025 21:01 Ответить
+4
показать весь комментарий
21.09.2025 21:12 Ответить
+1
Геть мохнатого ішака! Ішак - ганьба для країни та її народу
показать весь комментарий
21.09.2025 21:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Аби ви не крали в стікаючої кров'ю України....
Не підуть ті гроші вам на добре. Не буде у вас нащадків щоб їх втримати і витрачати. Піде прахом.
показать весь комментарий
21.09.2025 21:01 Ответить
Громадяни можуть швидко змінити ситуацію,але більшість влаштовує.
показать весь комментарий
21.09.2025 21:04 Ответить
А йому не страшно непердбачуванності Трмпа з можливою цікавістю до МІН ДІЧ гейту ?
показать весь комментарий
21.09.2025 21:10 Ответить
це Байден підігрівав йому як укроЧерчіллю...
показать весь комментарий
21.09.2025 21:12 Ответить
Геть мохнатого ішака! Ішак - ганьба для країни та її народу
показать весь комментарий
21.09.2025 21:06 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2025 21:12 Ответить
Наскільки раніше мене цікавили американські новини,
настільки зараз не цікавлять.
Все ясно - принаймні на найближчих роки три.
показать весь комментарий
21.09.2025 21:23 Ответить
Ніяких «ГЕТЬ!», спочатку відповідати в Україні, за дії/бездіяльність, порушення норм Конституції України, з 2019 року, а далі буде…
шуфрич з коломойським, можуть підтвердити….
показать весь комментарий
21.09.2025 21:14 Ответить
Ізраїль своїх не видасть .
показать весь комментарий
21.09.2025 21:23 Ответить
Була ж недавно зустріч. Трамп зацінив новий костюмчик криворіжського модніка і це весь результат зустрічі🤡
показать весь комментарий
21.09.2025 21:19 Ответить
Фільм, пригадався - "Тупий і ще тупіший"...
показать весь комментарий
21.09.2025 21:21 Ответить
Щось такі новини сприймаю з тривогою.розумію,що від рудого нічого доброго очікувати не приходиться.хтось ще його сприймає серйозно?
показать весь комментарий
21.09.2025 21:33 Ответить
 
 