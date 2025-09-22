Уже в четвертый раз РФ сопровождает заседание Генассамблеи ООН убийствами украинцев, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что Россия уже в четвертый раз сопровождает убийствами заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются спасательные работы и разбор завалов после российского удара по Запорожью. Управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре, по обычным домам. Повреждены 15 многоэтажных и 10 частных домов. По состоянию на сейчас известно о трех погибших людях. Мои соболезнования родным и близким.



Под ударами дронов ночью были и Донецкая, Днепровская, Сумская, Киевская, Харьковская и Херсонская области. Всего более 140 беспилотников, часть из которых - "шахеды". В Сумах повредили предприятие, производящее хлеб, школу и детский сад. Один человек ранен. Также есть разрушения обычной школы в Малотарановке Донецкой области. Всюду, где нужно, на местах работают наши службы", - отметил президент.

Также смотрите: Зеленский анонсировал встречу с Трампом на следующей неделе. ВИДЕО

По словам Зеленского, уже начинает работу Генассамблея ООН, лидеры будут собираться в Нью-Йорке.

"И это уже в четвертый раз Россия сопровождает убийствами одно из ежегодных высших мировых дипломатических мероприятий. Именно поэтому так важно, чтобы эта дипломатическая неделя стала результативной. Надо действовать, чтобы убийства и война не становились рутиной. Нужно реально сильное давление на Россию, новые совместные шаги всех в мире, кто считает, что международное право должно заработать снова. Европа, США, страны "семерки" и "двадцатки" - все, кто имеет реальное влияние на Россию. Сильные санкции, сильное политическое давление, ответственность России за войну - все это нужно. Все это будет. Спасибо всем, кто помогает!" - подытожил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина уже имеет первые предложения для партнеров по экспорту своего оружия, - Зеленский