РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7088 посетителей онлайн
Новости Индустрия дронов Экспорт украинского оружия
740 20

Украина уже имеет первые предложения для партнеров по экспорту своего оружия, - Зеленский

Зеленський
Фото: Офіс Президента

Украина уже имеет первые предложения для партнеров по экспорту собственного современного оружия, в частности морских дронов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть первые предложения партнерам по экспорту украинского оружия - современного, это будет контролируемый экспорт нашего оружия, в частности морских дронов. Безопасность морских путей - это неотъемлемая составляющая общей безопасности, и от многих наций это зависит. Украина предлагает всем своим надежным партнерам наши разработки, которые помогли нам самим в Черном море. Рассчитываем на сильные контракты", - рассказал глава государства.

Также Зеленский отметил, что готовятся новые долгосрочные шаги для финансовой устойчивости Украины, в частности в отношении российских активов.

Смотрите также: Дефицит в финансировании ОПК будем покрывать за счет экспорта некоторых видов нашего оружия, - Зеленский. ВИДЕО

"Надо, чтобы российские активы больше работали на защиту от российской агрессии и на восстановление нашей страны. Будем и по этому поводу говорить с партнерами", - сказал глава государства.

Кроме этого, в обращении президент поблагодарил США и партнеров за работу программы PURL, которая позволяет покупать американское оружие за средства союзников по НАТО.

"Это ракеты для "петриотов", для "хаймарсов", другое оружие - все очень эффективное. В октябре рассчитываем еще дополнительно наполнить эту программу", - сказал Зеленский.

Ранее президент Зеленский заявлял, что дефицит в финансировании ОПК будем покрывать за счет экспорта некоторых видов нашего оружия.

Читайте также: Зеленский анонсировал начало "управляемого экспорта" украинского оружия

Автор: 

Зеленский Владимир (21990) оружие (10437) экспорт (885)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
А нам своя зброя не потрібна? Війна вже закінчилася і корит в чорному морі немає?
показать весь комментарий
21.09.2025 21:56 Ответить
+5
Бреше.
показать весь комментарий
21.09.2025 21:49 Ответить
+4
Контрольований експорт нашої зброї - Який там хвацький Контролер присяде на гроші?
показать весь комментарий
21.09.2025 21:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бреше.
показать весь комментарий
21.09.2025 21:49 Ответить
Контрольований експорт нашої зброї - Який там хвацький Контролер присяде на гроші?
показать весь комментарий
21.09.2025 21:53 Ответить
А нам своя зброя не потрібна? Війна вже закінчилася і корит в чорному морі немає?
показать весь комментарий
21.09.2025 21:56 Ответить
Одновременно с независимостью мы голосовали за капитализм. А в нем все за деньги. Если в Черном море е корита, а война еще не закончилась государство может купить оружие у корпорации.
И только своего, отдельного, гражданина оно погонит на войну бесплатно
показать весь комментарий
21.09.2025 22:04 Ответить
Профицит баблоа вкладывают в производство тем самым делая его дешевле что дает государству закупать орудие дешевле (читай больше). Не говоря уже о рабочих местах и бабках в экономику через налоги
показать весь комментарий
21.09.2025 22:09 Ответить
лучше бы тебя импортировали куда-нибудь подальше
показать весь комментарий
21.09.2025 22:04 Ответить
Економіка не тримається на 18-22-річних хлопцях, тому виїзд цієї групи майже не впливає на фінансову ситуацію в країні, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.
показать весь комментарий
21.09.2025 22:07 Ответить
Украинские морские дроны.
Канадские водные мотоциклы оснащенные западной взрывчаткой, китайской электроникой и, дай бог, израильской оптикой. Нашего там крупноузловая отверточная сборка.
показать весь комментарий
21.09.2025 22:07 Ответить
Зельоні вже готові розроправати зброю. Гроші понад усе!
показать весь комментарий
21.09.2025 22:09 Ответить
Він зараз спробує спихнути за кордон продукцію міндіча і ко, бо як вона не придатна для війни, а була створена лише в рамках розпилу бабла зеленою бандою.
показать весь комментарий
21.09.2025 22:11 Ответить
Хто ж її за кордоном купить, якшо воно не працює? Простіше вже тут пульнути її кудись туди, а потім сказати шо кацапи збили. Зєля - мудак, але логіки все ж будемо притримуватися.
показать весь комментарий
21.09.2025 22:15 Ответить
"Нема такої гарної і корисної справи, яку б зебіли не змогли перетворити на лайно" (С) Я

З одного боку якшо недозагружені потужності будуть дозагружені іноземними замовленнями - це класно. З іншого боку - назвіть хоч одну корисну ініціативу цих ідіотів, яка б не обернулася трешем і угаром?
показать весь комментарий
21.09.2025 22:13 Ответить
Ну, лайно...Гроші не пахнуть.
показать весь комментарий
21.09.2025 22:33 Ответить
Млть, продадуть всі, не зроблені "фламінги"...
показать весь комментарий
21.09.2025 22:15 Ответить
Віртуальні склади вщент заповнені віртуальними фламінгами!
показать весь комментарий
21.09.2025 22:24 Ответить
Не вистачає грошей на власну зброю? Західні партнери забороняють кредити і гранти використовувати для військових цілей? Так замутіть схеми через які ВИ ВМІЄТЕ прокручувати і відмивати гроші, і буде за що купляти.
показать весь комментарий
21.09.2025 22:17 Ответить
Як там казав пан Ігор Лапін?
"Пенопластом по склу."
показать весь комментарий
21.09.2025 22:19 Ответить
В себе вже все порішав,надлишок не потрібен,можна і продавати-вирішив Боневтік Потужний.
показать весь комментарий
21.09.2025 22:19 Ответить
Ти що смердяче рило хочеш покласти свою небриту лапу на волонтерів - виробників зброї ?
показать весь комментарий
21.09.2025 22:26 Ответить
Маю надію що не фламінгів та нептунів. А то самим не вистачає.
показать весь комментарий
21.09.2025 22:32 Ответить
 
 