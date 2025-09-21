Украина уже имеет первые предложения для партнеров по экспорту своего оружия, - Зеленский

Украина уже имеет первые предложения для партнеров по экспорту собственного современного оружия, в частности морских дронов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Есть первые предложения партнерам по экспорту украинского оружия - современного, это будет контролируемый экспорт нашего оружия, в частности морских дронов. Безопасность морских путей - это неотъемлемая составляющая общей безопасности, и от многих наций это зависит. Украина предлагает всем своим надежным партнерам наши разработки, которые помогли нам самим в Черном море. Рассчитываем на сильные контракты", - рассказал глава государства.

Также Зеленский отметил, что готовятся новые долгосрочные шаги для финансовой устойчивости Украины, в частности в отношении российских активов.

"Надо, чтобы российские активы больше работали на защиту от российской агрессии и на восстановление нашей страны. Будем и по этому поводу говорить с партнерами", - сказал глава государства.

Кроме этого, в обращении президент поблагодарил США и партнеров за работу программы PURL, которая позволяет покупать американское оружие за средства союзников по НАТО.

"Это ракеты для "петриотов", для "хаймарсов", другое оружие - все очень эффективное. В октябре рассчитываем еще дополнительно наполнить эту программу", - сказал Зеленский.

Ранее президент Зеленский заявлял, что дефицит в финансировании ОПК будем покрывать за счет экспорта некоторых видов нашего оружия.

