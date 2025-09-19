Дефицит в финансировании ОПК будем покрывать за счет экспорта некоторых видов нашего оружия, - Зеленский. ВИДЕО
Индустрия дронов
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1304-го дня войны с Россией.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел сегодня Ставку. Главное - производство нашего оружия. Есть четкие объемы: что нужно нашей армии до конца года, также на следующий год и что должно быть у нас на складах для защиты, для поддержания достаточной нашей силы.
Конечно, это и достаточное финансирование на производство оружия здесь, у нас в Украине, и производство вместе с партнерами, и поставки в Украину того, что производят партнеры сами. Дефицит в финансировании на производство оружия у нас будем покрывать с этого года в том числе за счет управляемого экспорта некоторых видов нашего оружия. Благодаря такому управляемому экспорту будем увеличивать производство дронов для фронта.
Определенные виды оружия - и это современное оружие - мы можем производить в значительно больших объемах, чем можем сами профинансировать, а определенные виды оружия уже у нас в значительно большем объеме, чем реально нужно Украине. Пример - морские дроны, на которые рассчитывает мир и которые у нас в профиците, также противотанковое оружие, некоторые другие виды.
То есть первый приоритет - это фронт, обеспечение наших бригад, второй приоритет - наши украинские арсеналы, и только третий приоритет - такой управляемый экспорт. В течение двух недель будет представлен концепт - три новые экспортные платформы", - рассказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але такому йолопу як ти аби посмердіти
писка застібни, якщо не знаєш про що говориш
дронів вистачає - немає на них грошей в достатку, чи може не паритися і додрукувати?
дуже прикро, що кожне тупе бидло тут пише що хоче без розбору
ща тобі такі самі придурки налайкають
і в твою тупу макітру ніяк не дойде, що хтось не тільки бачив
Прочитай ідіот і зверни увагу на коробочки,ну точно український виробник
А потім раптом почалась війна.
Взаємозв'язку не побачили, висновків не зробили.
І знову на ті самі граблі.
Що ж, поглиблюйте прокляття, наближуйте кінець.