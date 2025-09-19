РУС
Дефицит в финансировании ОПК будем покрывать за счет экспорта некоторых видов нашего оружия, - Зеленский. ВИДЕО

Индустрия дронов

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1304-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня Ставку. Главное - производство нашего оружия. Есть четкие объемы: что нужно нашей армии до конца года, также на следующий год и что должно быть у нас на складах для защиты, для поддержания достаточной нашей силы.

Конечно, это и достаточное финансирование на производство оружия здесь, у нас в Украине, и производство вместе с партнерами, и поставки в Украину того, что производят партнеры сами. Дефицит в финансировании на производство оружия у нас будем покрывать с этого года в том числе за счет управляемого экспорта некоторых видов нашего оружия. Благодаря такому управляемому экспорту будем увеличивать производство дронов для фронта.

Определенные виды оружия - и это современное оружие - мы можем производить в значительно больших объемах, чем можем сами профинансировать, а определенные виды оружия уже у нас в значительно большем объеме, чем реально нужно Украине. Пример - морские дроны, на которые рассчитывает мир и которые у нас в профиците, также противотанковое оружие, некоторые другие виды.

То есть первый приоритет - это фронт, обеспечение наших бригад, второй приоритет - наши украинские арсеналы, и только третий приоритет - такой управляемый экспорт. В течение двух недель будет представлен концепт - три новые экспортные платформы", - рассказал Зеленский.

Зеленский Владимир (21968) ОПК (202) Ставка (153)
Ну не ****** ?
19.09.2025 19:40 Ответить
Ні, не ******, а мерзений крадій-******.
19.09.2025 19:54 Ответить
це ти придурок - багато підприємств ОПК не можуть найти покупців в Україні на свої вироби
19.09.2025 20:03 Ответить
Одноклітинний припхав .Ти на рахунок бракованих мін ?
19.09.2025 20:14 Ответить
я на рахунок дронів - виробляти можуть набагато більше чим держава може придбати - усім виробникам врізали замовлення

але такому йолопу як ти аби посмердіти
19.09.2025 20:18 Ответить
Ти зовсім дебіляка!!!Дронів недостатньо на війні,купляємо по всьому світу,а виявляється своїх дівати нікуди .Ну феєричний довпойоп!!
19.09.2025 20:22 Ответить
всі фпв, бомбери і майже всі літачки - вироблені в Україні

писка застібни, якщо не знаєш про що говориш

дронів вистачає - немає на них грошей в достатку, чи може не паритися і додрукувати?

дуже прикро, що кожне тупе бидло тут пише що хоче без розбору
19.09.2025 20:29 Ответить
В Україні до дрона чіпляють вибухівку і акумуляторну батарею.Волонтери постійно оголошують збір на дрони.Казки з марафону розповідай в іншому місці!
19.09.2025 20:37 Ответить
бачу ти офігенний спец - дуркуй далі

ща тобі такі самі придурки налайкають
19.09.2025 20:41 Ответить
бачив,з чого і як їх збирають,так що тобі накуй
19.09.2025 20:43 Ответить
я ж кажу - ти нереальний спец

і в твою тупу макітру ніяк не дойде, що хтось не тільки бачив
19.09.2025 20:46 Ответить
Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням зарядних станцій, генераторів та коптерів для морпіхів та штурмовиків. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/p3575081

Прочитай ідіот і зверни увагу на коробочки,ну точно український виробник
19.09.2025 21:08 Ответить
от баран, вона просить придбати не через те що їх нема де купити а через те що на них немає грошей
19.09.2025 21:51 Ответить
Ипонат червонокнижний .Дивись уважно на коробочки.Виявляється купувати не у власного ОПК вигідніше.Бо свій ОПК займається перепродажею,по твоєму це виготовлення .Задіяні у тій афері всі друзі ішака
19.09.2025 22:00 Ответить
відкрити коробку і зібрати це не виготовити
19.09.2025 20:39 Ответить
На командіровочниє Зеленському всі гроші пішли, роками скакать по світу на фуршети та сімпозіуми со всією своєю шоблою.
19.09.2025 19:41 Ответить
Произвести оружие, а потом его продать чтобы покрыть затраты на производство этого оружия. Отличная схема. Рабочая. Жму руку.
19.09.2025 19:44 Ответить
Уявляю, як почнуть пухнути кишені Кварталу-95 - наче вони все життя зброю виробляли, а не голими по лазням олігархів скакали.
19.09.2025 19:45 Ответить
головне слово...КЕРОВАНО
19.09.2025 19:49 Ответить
Одне бажання маю,коли бачу цю потворну хуцпату хвойду **********,щоби вона побачила як здихають її діти,з в'язниці де буде сидіти пожиттєво
19.09.2025 19:50 Ответить
У Львові представили новий підводний https://www.unian.ua/weapons/viyna-v-ukrajini-ekspert-poyasniv-chomu-ukrajinskiy-dron-lyutiy-ye-slabshim-za-shahed-13079139.html український дрон TOLOKA, пише https://t.me/ClashReport/57723 Clash Report.

19.09.2025 19:52 Ответить
Ну тепер коли кацапи знищать арену Львів, будуть показувати ці фото в ООН і казати що там збирали дрони. Бл коли вже цей феєричний фЄстіваль піару та дебілів закінчиться?
19.09.2025 21:50 Ответить
Ганд.н.
19.09.2025 19:56 Ответить
Продать цистерну спирта и купить на вырученное водки, рецепт из анекдота про Чапаева. Почти смешно.
19.09.2025 19:56 Ответить
Угу...На ЯЙЦЯХ навчилися.....
19.09.2025 19:57 Ответить
Керовано продадуть, а волонтери і далі будуть кошти збирати
19.09.2025 20:09 Ответить
Водопад бесплатного оружия и так сильно иссяк, ну а после такого вообще х получим. Но все збс.
19.09.2025 20:44 Ответить
Чим далі тим фієричніший маразм лунає від нюхомора, скоріш би вже передоз, тоді б з'явився шанс на виживання країни, бо з ним і його фсбшним кодлом нам лишилось не довго.
19.09.2025 21:10 Ответить
https://censor.net/ru/news/3574834/elitnaya-nedvijimost-umerova-v-ssha-chto-obnarujil-tspk
19.09.2025 21:20 Ответить
Забув сказати слова "штучний інтелект", тому не віримо.
19.09.2025 21:54 Ответить
До початку війни "Укроборонпром" був одним зі світових лідерів з продажу зброї (тобто смерті для іниших народів), при тому населення України було одним з найнужденніших.
А потім раптом почалась війна.
Взаємозв'язку не побачили, висновків не зробили.
І знову на ті самі граблі.
Що ж, поглиблюйте прокляття, наближуйте кінець.
19.09.2025 21:57 Ответить
 
 