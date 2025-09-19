Дефицит в финансировании ОПК будем покрывать за счет экспорта некоторых видов нашего оружия, - Зеленский. ВИДЕО

Индустрия дронов

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1304-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня Ставку. Главное - производство нашего оружия. Есть четкие объемы: что нужно нашей армии до конца года, также на следующий год и что должно быть у нас на складах для защиты, для поддержания достаточной нашей силы.

Конечно, это и достаточное финансирование на производство оружия здесь, у нас в Украине, и производство вместе с партнерами, и поставки в Украину того, что производят партнеры сами. Дефицит в финансировании на производство оружия у нас будем покрывать с этого года в том числе за счет управляемого экспорта некоторых видов нашего оружия. Благодаря такому управляемому экспорту будем увеличивать производство дронов для фронта.

Определенные виды оружия - и это современное оружие - мы можем производить в значительно больших объемах, чем можем сами профинансировать, а определенные виды оружия уже у нас в значительно большем объеме, чем реально нужно Украине. Пример - морские дроны, на которые рассчитывает мир и которые у нас в профиците, также противотанковое оружие, некоторые другие виды.

То есть первый приоритет - это фронт, обеспечение наших бригад, второй приоритет - наши украинские арсеналы, и только третий приоритет - такой управляемый экспорт. В течение двух недель будет представлен концепт - три новые экспортные платформы", - рассказал Зеленский.

