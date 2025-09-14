Украина продолжает расширять линейку средств дальнего поражения, - Зеленский

Индустрия дронов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина постоянно расширяет линейку средств поражения.

Об этом он сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Россия давно могла бы прекратить эту войну - и мы это предлагали. Партнеры предлагали. Много раз. На все, что касается мира, - у России отказ. Соответственно - мы защищаемся. И важно, что постоянно расширяем линейку средств поражения, которые мы производим и применяем. Конечно, детали очень чувствительны. Но я хочу поблагодарить также каждую украинскую компанию, которые обеспечивают для нас эту силу. Называть компании не будем. Пока что. Они и так знают, кто применит какое оружие", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что государство поддерживает каждый именно такой бизнес, "который укрепляет украинскую обороноспособность и возвращает нам справедливость".

Смотрите: После атаки СБУ по Приморску есть существенные повреждения крупнейшего нефтяного терминала РФ в Балтийском море, - Зеленский. ВИДЕО

"Также хочу отметить производителей наших дронов, особенно дронов-перехватчиков - увеличиваем объемы, и принципиально, что развитие таких дронов не останавливается. Технологическая война требует постоянных изменений, и я благодарю всех инженеров, разработчиков, каждое предприятие, всех, кто помогает, каждого нашего волонтера - всех, кто поддерживает нашу оборону на должном технологическом уровне", - резюмировал президент.