Украина продолжает расширять линейку средств дальнего поражения, - Зеленский
Индустрия дронов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина постоянно расширяет линейку средств поражения.
Об этом он сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Россия давно могла бы прекратить эту войну - и мы это предлагали. Партнеры предлагали. Много раз. На все, что касается мира, - у России отказ. Соответственно - мы защищаемся. И важно, что постоянно расширяем линейку средств поражения, которые мы производим и применяем. Конечно, детали очень чувствительны. Но я хочу поблагодарить также каждую украинскую компанию, которые обеспечивают для нас эту силу. Называть компании не будем. Пока что. Они и так знают, кто применит какое оружие", - отметил Зеленский.
Он также отметил, что государство поддерживает каждый именно такой бизнес, "который укрепляет украинскую обороноспособность и возвращает нам справедливость".
"Также хочу отметить производителей наших дронов, особенно дронов-перехватчиков - увеличиваем объемы, и принципиально, что развитие таких дронов не останавливается. Технологическая война требует постоянных изменений, и я благодарю всех инженеров, разработчиков, каждое предприятие, всех, кто помогает, каждого нашего волонтера - всех, кто поддерживает нашу оборону на должном технологическом уровне", - резюмировал президент.
шість років крадівництві, знущань і крові !
горіти йому в пеклі !
.
Не виключено, що тільки на фотках та в уяві ЗЄ.
Рулєтку!!!🤦♂️
Ще не всіх дружбанів прилаштував на фінансові потоки?
Чи Міндіч в Австрії голодує бідолаха?
Тепер Міндіч не тільки в Києві а ще й у Відні буде мати золоті унітази.
Так і уявляю цей голос перед екраном; Ну що там, давай розказуй, Лідор. Пекло-5 ? І довгий Нептун-3 ?
Це 1700 км від Харкова.
Основною сферою діяльності підприємства є випуск наступних хімічних речовин (у дужках зазначена частка на російському ринку): метанол (40%); формалін (81%); карбамідоформальдегідний концентрат (59%); пентаеритрит (90%); уротропін (94%); поліамід (62%).
К@ц@пи мають кілька моделей шахедів і цього достатньо.
Питання тільки в налагодженні виробництва і в кількості застосування.
Україна зараз не в тому стані, щоб розкидатися грошима на експерименти, які не факт що будуть ефективними.
Дякую Вам дуже - здоров'я Вам.