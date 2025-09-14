РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4615 посетителей онлайн
Новости Производство дронов Развитие производства дронов в Украине Производство баллистических ракет в Украине
1 035 34

Украина продолжает расширять линейку средств дальнего поражения, - Зеленский

Индустрия дронов

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина постоянно расширяет линейку средств поражения.

Об этом он сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Россия давно могла бы прекратить эту войну - и мы это предлагали. Партнеры предлагали. Много раз. На все, что касается мира, - у России отказ. Соответственно - мы защищаемся. И важно, что постоянно расширяем линейку средств поражения, которые мы производим и применяем. Конечно, детали очень чувствительны. Но я хочу поблагодарить также каждую украинскую компанию, которые обеспечивают для нас эту силу. Называть компании не будем. Пока что. Они и так знают, кто применит какое оружие", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что государство поддерживает каждый именно такой бизнес, "который укрепляет украинскую обороноспособность и возвращает нам справедливость".

Смотрите: После атаки СБУ по Приморску есть существенные повреждения крупнейшего нефтяного терминала РФ в Балтийском море, - Зеленский. ВИДЕО

"Также хочу отметить производителей наших дронов, особенно дронов-перехватчиков - увеличиваем объемы, и принципиально, что развитие таких дронов не останавливается. Технологическая война требует постоянных изменений, и я благодарю всех инженеров, разработчиков, каждое предприятие, всех, кто помогает, каждого нашего волонтера - всех, кто поддерживает нашу оборону на должном технологическом уровне", - резюмировал президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (21925) украинское оружие (185) ОПК (200) дроны (4658)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
курва !

шість років крадівництві, знущань і крові !

горіти йому в пеклі !

.
показать весь комментарий
15.09.2025 00:00 Ответить
+6
показать весь комментарий
14.09.2025 23:56 Ответить
+6
Де млять твої Фламінги, довгі Нептуни і Грім2? Дрони це добре але є велика різниця що підпалити НПЗ чи ТЕС дроном а що рознести його вщент ракетою
показать весь комментарий
15.09.2025 00:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
14.09.2025 23:56 Ответить
курва !

шість років крадівництві, знущань і крові !

горіти йому в пеклі !

.
показать весь комментарий
15.09.2025 00:00 Ответить
Хз, де вся ця лінійка далекобійних засобів.
Не виключено, що тільки на фотках та в уяві ЗЄ.
показать весь комментарий
15.09.2025 00:01 Ответить
Де млять твої Фламінги, довгі Нептуни і Грім2? Дрони це добре але є велика різниця що підпалити НПЗ чи ТЕС дроном а що рознести його вщент ракетою
показать весь комментарий
15.09.2025 00:04 Ответить
після "паляниці" і "фламінгу""зепоцріот" плавно перейшов на випуск лінійок...
показать весь комментарий
15.09.2025 00:04 Ответить
теперь война превратилась в то, что можно со своей страны атаковать при помощи армии из миллионов дронов и ракет - любую страну - в любой точке мира и бить по любым целям - самонаводящимися компьютерным зрением и координатами в коде вписать свои координаты и общие, чтобы обучить и можно вводить точные координаты разведанные спутниками и дрон по компасу банально будет ориентироваться в координатах всей планеты и дроны и ракеты будут точно лететь в нужные координаты цели и комп зрение добавить в нужных координатах обнаружить, как в ИИ обучении - похожую цель по силуэту. Ну как ИИ учится распознавать числа похожие или по отличительным чертам кошек - определять, что это вероятно кошка. Так и под каждую цель - ее отличительные черты добавить в координатах. Но тут конечно будут ухищряться маскировать, потому вероятнее всего цель в координатах определять. Хотя тоже будут создавать ложные цели, хотя, как они замаскируют НПЗ к примеру. Ну тут уже на будущее работы и в наступлении будут гнать и защиты придумывать и все будет развиваться. Но главное тут не заглушишь ибо связи не нужно. разве что магнитные поля создавать и путать. короче море всего еще можно изобретать и для защиты и для нападения. Война заставляет изобретать море всего...
показать весь комментарий
15.09.2025 00:09 Ответить
Якби ж так все було просто як ви описуєте. Кацапи давно б винесли нашу енергетику, а ми їхні заводи. Так званий "ШІ" не гарантія успіху атаки, його легко обманути, як і людину.
показать весь комментарий
15.09.2025 00:21 Ответить
О, балаболістична ракета пішла
показать весь комментарий
15.09.2025 00:16 Ответить
Лінійку...
Рулєтку!!!🤦‍♂️
Ще не всіх дружбанів прилаштував на фінансові потоки?
Чи Міндіч в Австрії голодує бідолаха?
показать весь комментарий
15.09.2025 00:26 Ответить
О... Зєля знову свому головному гаманцю Міндічу великих грошей ''відвалив'' з військового бюджету України на браковані ракети і браковані безпілотники та ще й по сильно завищеним спекулятивним цінам.
Тепер Міндіч не тільки в Києві а ще й у Відні буде мати золоті унітази.
показать весь комментарий
15.09.2025 00:33 Ответить
Так хочеться якогось свого артиста подивитись, як типо отой що біля телевізору балакає)))) ну Свєтлаков здається))
Так і уявляю цей голос перед екраном; Ну що там, давай розказуй, Лідор. Пекло-5 ? І довгий Нептун-3 ?
показать весь комментарий
15.09.2025 01:01 Ответить
вчора дрони долетіли до завода "Метафракс" у Губахє Пєрмського краю (58°53'52.0"N 57°33'55.4"E).
Це 1700 км від Харкова.
Основною сферою діяльності підприємства є випуск наступних хімічних речовин (у дужках зазначена частка на російському ринку): метанол (40%); формалін (81%); карбамідоформальдегідний концентрат (59%); пентаеритрит (90%); уротропін (94%); поліамід (62%).
показать весь комментарий
15.09.2025 01:16 Ответить
Доведіть до толку ті зразки, що вже маємо?
К@ц@пи мають кілька моделей шахедів і цього достатньо.
Питання тільки в налагодженні виробництва і в кількості застосування.
Україна зараз не в тому стані, щоб розкидатися грошима на експерименти, які не факт що будуть ефективними.
показать весь комментарий
15.09.2025 01:38 Ответить
Золотими дронами міндіча?
показать весь комментарий
15.09.2025 02:15 Ответить
О слава Богу - з'явились модератори ЦЕНЗОРА і прибрали москальського окупанта з форуму.
Дякую Вам дуже - здоров'я Вам.
показать весь комментарий
15.09.2025 03:10 Ответить
 
 