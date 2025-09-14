После атаки СБУ по Приморску есть существенные повреждения крупнейшего нефтяного терминала РФ в Балтийском море, - Зеленский. ВИДЕО
Есть существенные повреждения крупнейшего нефтяного терминала России на Балтийском море.
Как передает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Хочу сегодня особо поблагодарить всех наших воинов, которые наносят России действительно значимые потери. Потери на фронте. Потери в приграничье. Потери на собственной территории России благодаря нашим дальнобойным ударам. Наиболее эффективные санкции - санкции, которые действуют быстрее всего, - это огонь на российских нефтяных заводах, на их терминалах, нефтебазах. Существенно ограничили российскую нефтяную отрасль - и это существенно ограничивает войну. Российская война - это фактически функция нефти, функция газа, всех других российских энергоресурсов.
Спасибо спецназовцам Службы безопасности Украины, которые на днях очень качественно отработали по Приморску. Крупнейший нефтяной терминал России на Балтийском море. Есть существенные повреждения, все проверено. И это ощутимо для врага. Наши спецназовцы держат в поле зрения также порт Усть-Луга и все другие российские точки выхода на мировой рынок. Сейчас беспилотники Службы безопасности Украины способны действовать на расстоянии более тысячи километров. Работают также Силы специальных операций, Силы беспилотных систем, Служба внешней разведки, ГУР", - рассказал Зеленский.
коментувати зе!гундоса, таке ж паскудство, як і трампа!
бойкот коментам!
хто коментує, той кіркоров!
Як у вас справи , Філіп Бєдросович ?
А ще Сергій Лещенко і Андрій Єрмак.
Або чому ти відмовився від ленд-лізу. Це нам буде дуже цікаво!
Или даже 7
И наш туда же
Тоже во всем поучаствовал
Владимир Александрович, вы лучше расскажите народу расскажи- что вы на пленках МИНДИЧА натрындели?
На какой срок ВЫ там наговорили?
Неужто наговорили на ПОЖИЗНЕННОЕ?
А иначе как объяснить - что Малюк так копытом бъет ????
И готов все НАБУ в каталажку упрятать
Хоть бы глазком на эти пленочки посмотреть!!!!
Хоть одним ушком послушать.
Там явно крутое словесное порно от нашего президента ...
Бо війна війною, а хтось (кого нагородили і підвищили не за сумлінну службу Україні, а за "вірність") має прикривати ср🤬ку потужного і його оточення від НАБУ і САП.