После атаки СБУ по Приморску есть существенные повреждения крупнейшего нефтяного терминала РФ в Балтийском море, - Зеленский. ВИДЕО

Есть существенные повреждения крупнейшего нефтяного терминала России на Балтийском море.

"Хочу сегодня особо поблагодарить всех наших воинов, которые наносят России действительно значимые потери. Потери на фронте. Потери в приграничье. Потери на собственной территории России благодаря нашим дальнобойным ударам. Наиболее эффективные санкции - санкции, которые действуют быстрее всего, - это огонь на российских нефтяных заводах, на их терминалах, нефтебазах. Существенно ограничили российскую нефтяную отрасль - и это существенно ограничивает войну. Российская война - это фактически функция нефти, функция газа, всех других российских энергоресурсов.

Спасибо спецназовцам Службы безопасности Украины, которые на днях очень качественно отработали по Приморску. Крупнейший нефтяной терминал России на Балтийском море. Есть существенные повреждения, все проверено. И это ощутимо для врага. Наши спецназовцы держат в поле зрения также порт Усть-Луга и все другие российские точки выхода на мировой рынок. Сейчас беспилотники Службы безопасности Украины способны действовать на расстоянии более тысячи километров. Работают также Силы специальных операций, Силы беспилотных систем, Служба внешней разведки, ГУР", - рассказал Зеленский.