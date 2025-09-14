РУС
2 994 27

После атаки СБУ по Приморску есть существенные повреждения крупнейшего нефтяного терминала РФ в Балтийском море, - Зеленский. ВИДЕО

Есть существенные повреждения крупнейшего нефтяного терминала России на Балтийском море.

Как передает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Хочу сегодня особо поблагодарить всех наших воинов, которые наносят России действительно значимые потери. Потери на фронте. Потери в приграничье. Потери на собственной территории России благодаря нашим дальнобойным ударам. Наиболее эффективные санкции - санкции, которые действуют быстрее всего, - это огонь на российских нефтяных заводах, на их терминалах, нефтебазах. Существенно ограничили российскую нефтяную отрасль - и это существенно ограничивает войну. Российская война - это фактически функция нефти, функция газа, всех других российских энергоресурсов.

Спасибо спецназовцам Службы безопасности Украины, которые на днях очень качественно отработали по Приморску. Крупнейший нефтяной терминал России на Балтийском море. Есть существенные повреждения, все проверено. И это ощутимо для врага. Наши спецназовцы держат в поле зрения также порт Усть-Луга и все другие российские точки выхода на мировой рынок. Сейчас беспилотники Службы безопасности Украины способны действовать на расстоянии более тысячи километров. Работают также Силы специальных операций, Силы беспилотных систем, Служба внешней разведки, ГУР", - рассказал Зеленский.

Зеленский Владимир (21925) обращение (809)
+8
буратінка, давай краще про шашлики.
Або чому ти відмовився від ленд-лізу. Це нам буде дуже цікаво!
14.09.2025 19:44 Ответить
+7
Шоб пошкодження стали ше суттєвішими потрібно і завтра туди завітати
14.09.2025 19:32 Ответить
+4
А що там по нафтопроводу Недружба? Щось підозріло Орбан з Фріцом мовчать, наче по тихому вже качають рашистські нафту
14.09.2025 19:44 Ответить
Мій смарагдовий потужнометр зашкалив і зірвався, сусіди в паніці покидають вулицю, думають що приліт.
14.09.2025 19:31 Ответить
Все Зеля организовал. Если бы подготовил страну к нападению. Небыло бы полномасштабного вторжения. А небыло бы вторжения не прилетел бы дрон в порт. Вот молодец все просчитал
14.09.2025 20:17 Ответить
Шоб пошкодження стали ше суттєвішими потрібно і завтра туди завітати
14.09.2025 19:32 Ответить
Стерти завод в нуль.
14.09.2025 22:06 Ответить
і, знову ж!
коментувати зе!гундоса, таке ж паскудство, як і трампа!
бойкот коментам!
хто коментує, той кіркоров!
14.09.2025 19:33 Ответить
ти ж серед перших і прокоментував !
Як у вас справи , Філіп Бєдросович ?
14.09.2025 20:14 Ответить
а примазатись?
14.09.2025 20:19 Ответить
Напишіть хто дивиться кожне відео Боневтіка.
14.09.2025 19:36 Ответить
Йо🤬нуті на голову!
А ще Сергій Лещенко і Андрій Єрмак.
14.09.2025 19:56 Ответить
Мабуть деякі навіть конспектують ...
14.09.2025 20:08 Ответить
СБУ- слуга скількох хазяїв ? Чому героїчні справи відважних воїнів засирають раби Банкової?
14.09.2025 19:36 Ответить
А що там по нафтопроводу Недружба? Щось підозріло Орбан з Фріцом мовчать, наче по тихому вже качають рашистські нафту
14.09.2025 19:44 Ответить
Гарне питання. Вони точно отримують рос. Нафту, інакше підняли б вереск. Але яким чином вони їх отримують, якщо ми нібито вже пошкодили і вивели там все з ладу.
14.09.2025 19:50 Ответить
14.09.2025 19:44 Ответить
"вам" це кому? ботам, що годуються з рук підораші через телеграм?
14.09.2025 21:18 Ответить
Ти не зробиш адекватних пошкоджень без ракет. Русня у нас заводи виносить, причому капітально виносить. Ось тобі Омський НПЗ, найкрупніший, дістань до нього.
14.09.2025 19:55 Ответить
Там же написано: 1000 км. А до Омська тисяч 5.
14.09.2025 20:25 Ответить
Виходить що у нас дві різні СБУ. Треба одній змінити назву на СБЗе, щоб не плутатись.
14.09.2025 19:55 Ответить
Чмо обкурене, йди проспись! Новина вже не першої свіжості.
14.09.2025 20:16 Ответить
Трамп с утра до вечера трындит- что закончил уже 6 войн
Или даже 7
И наш туда же
Тоже во всем поучаствовал
Владимир Александрович, вы лучше расскажите народу расскажи- что вы на пленках МИНДИЧА натрындели?
На какой срок ВЫ там наговорили?
Неужто наговорили на ПОЖИЗНЕННОЕ?
А иначе как объяснить - что Малюк так копытом бъет ????
И готов все НАБУ в каталажку упрятать
Хоть бы глазком на эти пленочки посмотреть!!!!
Хоть одним ушком послушать.
Там явно крутое словесное порно от нашего президента ...
14.09.2025 20:31 Ответить
Хочу також подякувати голові СБУ Василю Малюку, який, в ці непрості для країни часи, "приділяє особливу увагу" тим людям, котрі, як говорив професор Василь Ярославович Вірастюк: "Збирали на кого потрібно і на кого не потрібно".
Бо війна війною, а хтось (кого нагородили і підвищили не за сумлінну службу Україні, а за "вірність") має прикривати ср🤬ку потужного і його оточення від НАБУ і САП.
14.09.2025 20:32 Ответить
Хунь Чунь, Ляо Дзінь, Винь Хунь та ще півмільярда азіатських ботів ставлять лайк Володимиру Олександрищу.
14.09.2025 20:33 Ответить
Молодець, Володя! Добивай ту імперію зла!
14.09.2025 20:50 Ответить
Чьорт не голений
14.09.2025 20:57 Ответить
А ти тут яким боком диктор Левітан новоявлений
14.09.2025 21:20 Ответить
 
 