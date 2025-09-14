РУС
Зеленский отметил подвиги украинских танкистов, поздравив их с Днем танковых войск Украины.. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил танкистов по случаю их профессионального праздника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на поздравительный пост, который глава государства опубликовал 14сентября.

"Сегодня отмечаем День танковых войск. Спасибо всем, кто посвятил себя этой службе. Быть танкистом - это ежедневная работа в зоне риска, в сложных условиях, это командное взаимодействие, точность, выдержка и большая ответственность.

Наши танковые экипажи заходят в самые горячие точки, прикрывают пехоту, ведут огонь по позициям врага и спасают жизни побратимов", - подчеркнул президент.

"Спасибо каждому танкисту за отвагу и профессионализм. Светлая память всем, кто отдал жизнь, защищая свободу Украины. Слава воинам-танкистам! Слава Украине!", - обратился Зеленский к военным.

Фото: 21-я ОМБр, 24-я ОМБр имени короля Даниила, 28-я ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода, 33-я ОМБр, 153-я ОМБр, коммуникационное подразделение ОК "Юг".

Автор: 

Зеленский Владимир (21921) поздравление (1073) танк (2311)
Для продажных журнашлюшек новость не день танкиста,а поздравления от шашлычника.
14.09.2025 10:40 Ответить
зельоний бідоносець уїв
14.09.2025 11:00 Ответить
Соромно, хоробрих танкістів вітає якесь чотирижди відкосивше від повісток!
14.09.2025 11:17 Ответить
Не зайвим буде пригадати події,
які увійшли в Історію України:

2019р.
14.09.2025 11:19 Ответить
Кошевого отправь в танкисты исли так гордишься танковыми войсками!
14.09.2025 11:28 Ответить
День танкиста есть, хотя танковых бригад уже нет, остались только батальоны в составе пехотных всех видов.
14.09.2025 11:36 Ответить
 
 