Зеленский отметил подвиги украинских танкистов, поздравив их с Днем танковых войск Украины.. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил танкистов по случаю их профессионального праздника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на поздравительный пост, который глава государства опубликовал 14сентября.

"Сегодня отмечаем День танковых войск. Спасибо всем, кто посвятил себя этой службе. Быть танкистом - это ежедневная работа в зоне риска, в сложных условиях, это командное взаимодействие, точность, выдержка и большая ответственность.

Наши танковые экипажи заходят в самые горячие точки, прикрывают пехоту, ведут огонь по позициям врага и спасают жизни побратимов", - подчеркнул президент.

"Спасибо каждому танкисту за отвагу и профессионализм. Светлая память всем, кто отдал жизнь, защищая свободу Украины. Слава воинам-танкистам! Слава Украине!", - обратился Зеленский к военным.























Фото: 21-я ОМБр, 24-я ОМБр имени короля Даниила, 28-я ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода, 33-я ОМБр, 153-я ОМБр, коммуникационное подразделение ОК "Юг".