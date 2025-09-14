Зеленський відзначив подвиги українських танкістів, привітавши їх з Днем танкових військ України. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський привітав танкістів з нагоди їхнього професійного свята.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на привітальний пост, який глава держави опублікував14 вересня.

"Сьогодні відзначаємо День танкових військ. Дякуємо всім, хто присвятив себе цій службі. Бути танкістом – це щоденна робота в зоні ризику, у складних умовах, це командна взаємодія, точність, витримка й велика відповідальність.

Наші танкові екіпажі заходять у найгарячіші точки, прикривають піхоту, ведуть вогонь по позиціях ворога й рятують життя побратимів", - наголосив президент.

"Дякуємо кожному танкісту за відвагу та професіоналізм. Світла пам’ять усім, хто віддав життя, захищаючи свободу України. Слава воїнам-танкістам! Слава Україні!", - звернувся Зеленський до військових.























Фото: 21-ша ОМБр, 24-та ОМБр імені короля Данила, 28-ма ОМБр ім. Лицарів Зимового походу, 33-тя ОМБр, 153-тя ОМБр, комунікаційний підрозділ ОК "Південь".