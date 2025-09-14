УКР
Зеленський відзначив подвиги українських танкістів, привітавши їх з Днем танкових військ України. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський привітав танкістів з нагоди їхнього професійного свята.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на привітальний пост, який глава держави опублікував14 вересня.

"Сьогодні відзначаємо День танкових військ. Дякуємо всім, хто присвятив себе цій службі. Бути танкістом – це щоденна робота в зоні ризику, у складних умовах, це командна взаємодія, точність, витримка й велика відповідальність.

Наші танкові екіпажі заходять у найгарячіші точки, прикривають піхоту, ведуть вогонь по позиціях ворога й рятують життя побратимів", - наголосив президент.

Також читайте: США можуть підштовхнути Путіна до діалогу, - Зеленський

"Дякуємо кожному танкісту за відвагу та професіоналізм. Світла пам’ять усім, хто віддав життя, захищаючи свободу України. Слава воїнам-танкістам! Слава Україні!", - звернувся Зеленський до військових.

Зеленський привітав із Днем танкових військ України
Фото: 21-ша ОМБр, 24-та ОМБр імені короля Данила, 28-ма ОМБр ім. Лицарів Зимового походу, 33-тя ОМБр, 153-тя ОМБр, комунікаційний підрозділ ОК "Південь".

Автор: 

Зеленський Володимир (25466) привітання (746) танк (2122)
Для продажных журнашлюшек новость не день танкиста,а поздравления от шашлычника.
показати весь коментар
14.09.2025 10:40 Відповісти
зельоний бідоносець уїв
показати весь коментар
14.09.2025 11:00 Відповісти
Соромно, хоробрих танкістів вітає якесь чотирижди відкосивше від повісток!
показати весь коментар
14.09.2025 11:17 Відповісти
Не зайвим буде пригадати події,
які увійшли в Історію України:

2019р.
показати весь коментар
14.09.2025 11:19 Відповісти
 
 