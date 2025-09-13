США можуть підштовхнути Путіна до діалогу, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський переконаний, що США можуть підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до переговорів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Зеленського.
"США можуть підштовхнути Путіна до діалогу. Це може бути зустріч лідерів у будь-якому форматі. Головне - зупинити вбивства", - зазначив президент.
Зеленський додав, що Україна готова до пропозиції президента США Дональда Трампа.
"Тристоронній формат, потім двосторонній або навпаки. Але мають бути лідери, а не "технічні команди"", - наголосив він.
Краще б США зіштовхнули ішака, скажімо, під потяг. Користі було б набагато більше.