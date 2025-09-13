УКР
Новини переговори з РФ Переговори з Путіним
737 14

США можуть підштовхнути Путіна до діалогу, - Зеленський

Зеленський про переговори

Президент Володимир Зеленський переконаний, що США можуть підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до переговорів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Зеленського.

"США можуть підштовхнути Путіна до діалогу. Це може бути зустріч лідерів у будь-якому форматі. Головне - зупинити вбивства", - зазначив президент.

Зеленський додав, що Україна готова до пропозиції президента США Дональда Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія готова підвищити рівень делегації для переговорів з Україною, - Путін

"Тристоронній формат, потім двосторонній або навпаки. Але мають бути лідери, а не "технічні команди"", - наголосив він.

Автор: 

Зеленський Володимир (25466) путін володимир (24804) США (24285) переговори з Росією (1443)
Топ коментарі
+5
А балістичними і крилатими ракетами ти не хочеш підштовхнуть?
показати весь коментар
14.09.2025 00:31 Відповісти
+5
Тиж зелений довбень казав що ніяких переговорів з ****** в.в.
показати весь коментар
14.09.2025 00:50 Відповісти
+5
"....що? мають бути лідери" Ти справді себе ще вважаєш лідером? кого чого, це не рояль, лідером ти став після Оману і підготовки здачі України І нещодавно при порятунку етнічних корупціонерів під проводом міндіча чи ТВОЇМ.
показати весь коментар
14.09.2025 03:04 Відповісти
Що в зеленого довбня в голові один кокаїн знає .
показати весь коментар
14.09.2025 08:36 Відповісти
Якого ще дiалогу, про що ???
показати весь коментар
14.09.2025 00:51 Відповісти
Потєряшка.
показати весь коментар
14.09.2025 00:55 Відповісти
Ні!! Підштовхнути можуть Добрі Дрони, які на НПЗ проведуть роз'яснювальну роботу з гаслом " гаси світло, соблюдай санкційний режим"!
показати весь коментар
14.09.2025 01:12 Відповісти
Не можуть. Немає бажання.
показати весь коментар
14.09.2025 05:12 Відповісти
Можуть, але не хочуть, значить так вигідно.
показати весь коментар
14.09.2025 05:32 Відповісти
Краще б вони підштовхнули тебе до негайної відставки!
показати весь коментар
14.09.2025 07:13 Відповісти
Та хрін (той який у Раді) солодше редьки не буде.
показати весь коментар
14.09.2025 07:18 Відповісти
Думаю, що хряк буде бігти попереду наркожаби!
показати весь коментар
14.09.2025 09:19 Відповісти
США можуть підштовхнути Путіна до діалогу, - Зеленський

Краще б США зіштовхнули ішака, скажімо, під потяг. Користі було б набагато більше.
показати весь коментар
14.09.2025 08:58 Відповісти
"США(ТРАМБОН ОСОБИСТО) ВЖЕ ПІДШТОВХНУВ РАШИСТСЬКОГО ВБИВЦЮ Путіна до ПОСИЛЕННЯ УДАРІВ ПО УКРАЇНІ І ПЕРЕВІРКИ ППО НАТО ЗАЛЬОТОМ ПАРУ ДЕСЯТКІВ БПЛА В ПОЛЬЩУ ,БОЛГАРІЮ, РУМУНІЮ,
показати весь коментар
14.09.2025 10:37 Відповісти
 
 