США можуть підштовхнути Путіна до діалогу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що США можуть підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до переговорів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Зеленського.

"США можуть підштовхнути Путіна до діалогу. Це може бути зустріч лідерів у будь-якому форматі. Головне - зупинити вбивства", - зазначив президент.

Зеленський додав, що Україна готова до пропозиції президента США Дональда Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія готова підвищити рівень делегації для переговорів з Україною, - Путін

"Тристоронній формат, потім двосторонній або навпаки. Але мають бути лідери, а не "технічні команди"", - наголосив він.