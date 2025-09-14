США могут подтолкнуть Путина к диалогу, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский убежден, что США могут подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к переговорам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Зеленского.

"США могут подтолкнуть Путина к диалогу. Это может быть встреча лидеров в любом формате. Главное - остановить убийства", - отметил президент.

Зеленский добавил, что Украина готова к предложению президента США Дональда Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готова повысить уровень делегации для переговоров с Украиной, - Путин

"Трехсторонний формат, потом двусторонний или наоборот. Но должны быть лидеры, а не "технические команды"", - подчеркнул он.