США могут подтолкнуть Путина к диалогу, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский убежден, что США могут подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к переговорам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Зеленского.
"США могут подтолкнуть Путина к диалогу. Это может быть встреча лидеров в любом формате. Главное - остановить убийства", - отметил президент.
Зеленский добавил, что Украина готова к предложению президента США Дональда Трампа.
"Трехсторонний формат, потом двусторонний или наоборот. Но должны быть лидеры, а не "технические команды"", - подчеркнул он.
Краще б США зіштовхнули ішака, скажімо, під потяг. Користі було б набагато більше.