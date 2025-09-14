РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8175 посетителей онлайн
Новости переговоры с РФ Переговоры с Путиным
812 14

США могут подтолкнуть Путина к диалогу, - Зеленский

Зеленский о переговорах

Президент Владимир Зеленский убежден, что США могут подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к переговорам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Зеленского.

"США могут подтолкнуть Путина к диалогу. Это может быть встреча лидеров в любом формате. Главное - остановить убийства", - отметил президент.

Зеленский добавил, что Украина готова к предложению президента США Дональда Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готова повысить уровень делегации для переговоров с Украиной, - Путин

"Трехсторонний формат, потом двусторонний или наоборот. Но должны быть лидеры, а не "технические команды"", - подчеркнул он.

Автор: 

Зеленский Владимир (21921) путин владимир (32189) США (27889) переговоры с Россией (1325)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
А балістичними і крилатими ракетами ти не хочеш підштовхнуть?
показать весь комментарий
14.09.2025 00:31 Ответить
+5
Тиж зелений довбень казав що ніяких переговорів з ****** в.в.
показать весь комментарий
14.09.2025 00:50 Ответить
+5
"....що? мають бути лідери" Ти справді себе ще вважаєш лідером? кого чого, це не рояль, лідером ти став після Оману і підготовки здачі України І нещодавно при порятунку етнічних корупціонерів під проводом міндіча чи ТВОЇМ.
показать весь комментарий
14.09.2025 03:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А балістичними і крилатими ракетами ти не хочеш підштовхнуть?
показать весь комментарий
14.09.2025 00:31 Ответить
Тиж зелений довбень казав що ніяких переговорів з ****** в.в.
показать весь комментарий
14.09.2025 00:50 Ответить
Що в зеленого довбня в голові один кокаїн знає .
показать весь комментарий
14.09.2025 08:36 Ответить
Якого ще дiалогу, про що ???
показать весь комментарий
14.09.2025 00:51 Ответить
"....що? мають бути лідери" Ти справді себе ще вважаєш лідером? кого чого, це не рояль, лідером ти став після Оману і підготовки здачі України І нещодавно при порятунку етнічних корупціонерів під проводом міндіча чи ТВОЇМ.
показать весь комментарий
14.09.2025 03:04 Ответить
Потєряшка.
показать весь комментарий
14.09.2025 00:55 Ответить
Ні!! Підштовхнути можуть Добрі Дрони, які на НПЗ проведуть роз'яснювальну роботу з гаслом " гаси світло, соблюдай санкційний режим"!
показать весь комментарий
14.09.2025 01:12 Ответить
Не можуть. Немає бажання.
показать весь комментарий
14.09.2025 05:12 Ответить
Можуть, але не хочуть, значить так вигідно.
показать весь комментарий
14.09.2025 05:32 Ответить
Краще б вони підштовхнули тебе до негайної відставки!
показать весь комментарий
14.09.2025 07:13 Ответить
Та хрін (той який у Раді) солодше редьки не буде.
показать весь комментарий
14.09.2025 07:18 Ответить
Думаю, що хряк буде бігти попереду наркожаби!
показать весь комментарий
14.09.2025 09:19 Ответить
США можуть підштовхнути Путіна до діалогу, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3573969

Краще б США зіштовхнули ішака, скажімо, під потяг. Користі було б набагато більше.
показать весь комментарий
14.09.2025 08:58 Ответить
"США(ТРАМБОН ОСОБИСТО) ВЖЕ ПІДШТОВХНУВ РАШИСТСЬКОГО ВБИВЦЮ Путіна до ПОСИЛЕННЯ УДАРІВ ПО УКРАЇНІ І ПЕРЕВІРКИ ППО НАТО ЗАЛЬОТОМ ПАРУ ДЕСЯТКІВ БПЛА В ПОЛЬЩУ ,БОЛГАРІЮ, РУМУНІЮ,
показать весь комментарий
14.09.2025 10:37 Ответить
 
 