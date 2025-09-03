РУС
Россия готова повысить уровень делегации для переговоров с Украиной, - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности повысить уровень делегации для переговоров с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Если возникнет необходимость что-то сделать в направлении повышения уровня (переговоров. - Ред.), доведения его до политического уровня, мы к этому готовы", - сказал Путин.

Он уточнил, что пока не готов конкретизировать и называть фамилии людей, которые могут войти в российскую делегацию. "Но мы готовы повысить до действительно высокого политического уровня", - заявил Путин.

Глава Кремля также добавил, что "доволен" работой своего помощника Мединского как главы российской делегации на переговорах с Украиной.

"То, что сейчас делает наша переговорная группа под руководством моего помощника Владимира Ростиславовича Мединского, мне кажется, это хороший пример сдержанности и профессионального подхода", - отметил он.

+5
Тупо сповзає з ультиматуму Трампа.
03.09.2025 18:26 Ответить
+5
Головна мета всіх ціх рухів це затягування часу щоб продовжувати захоплення наших земель.
03.09.2025 18:43 Ответить
+4
Що б ти здох кривавий терорист,ти варвар,ти убивця сотень тисяч українців,сотні тисяч покалічених ,мільйони біженців ,знищені сотні міст і сіл і ти думаєш паскуда про щось можна домовитись ти будеш проклятий українським народом навіки.
03.09.2025 18:29 Ответить
Це повинні зрозуміти ті хто мріє що ***** і Тампон принесуть Україні мир шляхом переговорів. Зараз ми спостерігаємо пробнік можливої "мирної угоди", коли ***** буде лізти далі захоплювати Україну а Україну будуть тримати за руки щоб ми не зірвали так звану угоду.
03.09.2025 19:39 Ответить
А толку? - вимоги ж ті самі
03.09.2025 18:27 Ответить
Підвищити до рівня коняки? Так воно лише одне може повторювати "денацифікація, демілітарізація та позаблоковість". Ну прес-алкаше ще можна додати, щоб калінку танцювала після кожного раунду переговорів.
03.09.2025 18:27 Ответить
а, ну да, до медінского додадуть ще малофєєва.
03.09.2025 18:32 Ответить
*****. Атакуй все рівно прилетять розові фламінго, закат параші.
03.09.2025 18:50 Ответить
"Те, що зараз робить наша переговорна група під керівництвом мого помічника Володимира Ростиславовича Мединського, ... це гарний приклад стриманості та професійного підходу"
}{уйло, добавь к этому дебилу ещё одну лишнюю хромосому.
03.09.2025 18:57 Ответить
Вони будуть вести перемовини і коли на Берлін будуть іти, а армія вже буде з одних китайців
03.09.2025 18:58 Ответить
Вони недоговороздатні
Це тривіально
03.09.2025 19:17 Ответить
Щось воно разкудахкалось. Мабуть, економика кацапії на стадії великого шухеру. Смерть кацапії! Путлер капут!
03.09.2025 19:41 Ответить
 
 