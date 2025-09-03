Россия готова повысить уровень делегации для переговоров с Украиной, - Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности повысить уровень делегации для переговоров с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Если возникнет необходимость что-то сделать в направлении повышения уровня (переговоров. - Ред.), доведения его до политического уровня, мы к этому готовы", - сказал Путин.
Он уточнил, что пока не готов конкретизировать и называть фамилии людей, которые могут войти в российскую делегацию. "Но мы готовы повысить до действительно высокого политического уровня", - заявил Путин.
Глава Кремля также добавил, что "доволен" работой своего помощника Мединского как главы российской делегации на переговорах с Украиной.
"То, что сейчас делает наша переговорная группа под руководством моего помощника Владимира Ростиславовича Мединского, мне кажется, это хороший пример сдержанности и профессионального подхода", - отметил он.
