Россия готова повысить уровень делегации для переговоров с Украиной, - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности повысить уровень делегации для переговоров с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Если возникнет необходимость что-то сделать в направлении повышения уровня (переговоров. - Ред.), доведения его до политического уровня, мы к этому готовы", - сказал Путин.

Он уточнил, что пока не готов конкретизировать и называть фамилии людей, которые могут войти в российскую делегацию. "Но мы готовы повысить до действительно высокого политического уровня", - заявил Путин.

Глава Кремля также добавил, что "доволен" работой своего помощника Мединского как главы российской делегации на переговорах с Украиной.

"То, что сейчас делает наша переговорная группа под руководством моего помощника Владимира Ростиславовича Мединского, мне кажется, это хороший пример сдержанности и профессионального подхода", - отметил он.

