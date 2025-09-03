Росія готова підвищити рівень делегації для переговорів з Україною, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив про готовність підвищити рівень делегації для переговорів з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Якщо виникне необхідність щось зробити в напрямку підвищення рівня (переговорів - ред.), доведення його до політичного рівня, ми до цього готові", - сказав Путін.

Він уточнив, що поки що не готовий конкретизувати і називати прізвища людей, які можуть увійти до російської делегації. "Але ми готові підвищити до дійсно високого політичного рівня", - заявив Путін.

Глава Кремля також додав, що "задоволений" роботою свого помічника Мединського як глави російської делегації на переговорах з Україною.

"Те, що зараз робить наша переговорна група під керівництвом мого помічника Володимира Ростиславовича Мединського, мені здається, це гарний приклад стриманості та професійного підходу", - зазначив він.

