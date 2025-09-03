УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10015 відвідувачів онлайн
Новини переговори з РФ Переговори з Путіним
2 137 12

Росія готова підвищити рівень делегації для переговорів з Україною, - Путін

путін

Президент РФ Володимир Путін заявив про готовність підвищити рівень делегації для переговорів з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Якщо виникне необхідність щось зробити в напрямку підвищення рівня (переговорів - ред.), доведення його до політичного рівня, ми до цього готові", - сказав Путін.

Він уточнив, що поки що не готовий конкретизувати і називати прізвища людей, які можуть увійти до російської делегації. "Але ми готові підвищити до дійсно високого політичного рівня", - заявив Путін.

Глава Кремля також додав, що "задоволений" роботою свого помічника Мединського як глави російської делегації на переговорах з Україною.

"Те, що зараз робить наша переговорна група під керівництвом мого помічника Володимира Ростиславовича Мединського, мені здається, це гарний приклад стриманості та професійного підходу", - зазначив він.

Також читайте: Путін заявив, що нібито готовий зустрітись із Зеленським: місцем зустрічі назвав Москву

Автор: 

путін володимир (24746) переговори з Росією (1435) Мединський Володимир (22)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Тупо сповзає з ультиматуму Трампа.
показати весь коментар
03.09.2025 18:26 Відповісти
+5
Головна мета всіх ціх рухів це затягування часу щоб продовжувати захоплення наших земель.
показати весь коментар
03.09.2025 18:43 Відповісти
+4
Що б ти здох кривавий терорист,ти варвар,ти убивця сотень тисяч українців,сотні тисяч покалічених ,мільйони біженців ,знищені сотні міст і сіл і ти думаєш паскуда про щось можна домовитись ти будеш проклятий українським народом навіки.
показати весь коментар
03.09.2025 18:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тупо сповзає з ультиматуму Трампа.
показати весь коментар
03.09.2025 18:26 Відповісти
Головна мета всіх ціх рухів це затягування часу щоб продовжувати захоплення наших земель.
показати весь коментар
03.09.2025 18:43 Відповісти
Це повинні зрозуміти ті хто мріє що ***** і Тампон принесуть Україні мир шляхом переговорів. Зараз ми спостерігаємо пробнік можливої "мирної угоди", коли ***** буде лізти далі захоплювати Україну а Україну будуть тримати за руки щоб ми не зірвали так звану угоду.
показати весь коментар
03.09.2025 19:39 Відповісти
А толку? - вимоги ж ті самі
показати весь коментар
03.09.2025 18:27 Відповісти
Підвищити до рівня коняки? Так воно лише одне може повторювати "денацифікація, демілітарізація та позаблоковість". Ну прес-алкаше ще можна додати, щоб калінку танцювала після кожного раунду переговорів.
показати весь коментар
03.09.2025 18:27 Відповісти
Що б ти здох кривавий терорист,ти варвар,ти убивця сотень тисяч українців,сотні тисяч покалічених ,мільйони біженців ,знищені сотні міст і сіл і ти думаєш паскуда про щось можна домовитись ти будеш проклятий українським народом навіки.
показати весь коментар
03.09.2025 18:29 Відповісти
а, ну да, до медінского додадуть ще малофєєва.
показати весь коментар
03.09.2025 18:32 Відповісти
*****. Атакуй все рівно прилетять розові фламінго, закат параші.
показати весь коментар
03.09.2025 18:50 Відповісти
"Те, що зараз робить наша переговорна група під керівництвом мого помічника Володимира Ростиславовича Мединського, ... це гарний приклад стриманості та професійного підходу"
}{уйло, добавь к этому дебилу ещё одну лишнюю хромосому.
показати весь коментар
03.09.2025 18:57 Відповісти
Вони будуть вести перемовини і коли на Берлін будуть іти, а армія вже буде з одних китайців
показати весь коментар
03.09.2025 18:58 Відповісти
Вони недоговороздатні
Це тривіально
показати весь коментар
03.09.2025 19:17 Відповісти
Щось воно разкудахкалось. Мабуть, економика кацапії на стадії великого шухеру. Смерть кацапії! Путлер капут!
показати весь коментар
03.09.2025 19:41 Відповісти
 
 