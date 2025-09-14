Після атаки СБУ по Приморську є суттєві пошкодження найбільшого нафтового терміналу РФ у Балтійському морі, - Зеленський. ВIДЕО
Є суттєві пошкодження найбільшого нафтового термінала Росії на Балтійському морі.
Як передає Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Хочу сьогодні особливо подякувати всім нашим воїнам, які завдають Росії дійсно значимих втрат. Втрат на фронті. Втрат у прикордонні. Втрат на власній території Росії завдяки нашим далекобійним ударам. Найбільш ефективні санкції – санкції, які діють найшвидше, – це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, нафтобазах. Суттєво обмежили російську нафтову галузь – і це суттєво обмежує війну. Російська війна – це фактично функція нафти, функція газу, усіх інших російських енергоресурсів.
Дякую спецпризначенцям Служби безпеки України, які днями дуже якісно відпрацювали по Приморську. Найбільший нафтовий термінал Росії на Балтійському морі. Є суттєві пошкодження, все перевірено. І це відчутно для ворога. Наші спецпризначенці тримають у полі зору також порт Усть-Луга та всі інші російські точки виходу на світовий ринок. Зараз безпілотники Служби безпеки України здатні діяти на відстані більше тисячі кілометрів. Працюють також Сили спеціальних операцій, Сили безпілотних систем, Служба зовнішньої розвідки, ГУР", - розповів Зеленський.
коментувати зе!гундоса, таке ж паскудство, як і трампа!
бойкот коментам!
хто коментує, той кіркоров!
Як у вас справи , Філіп Бєдросович ?
А ще Сергій Лещенко і Андрій Єрмак.
Або чому ти відмовився від ленд-лізу. Це нам буде дуже цікаво!
Или даже 7
И наш туда же
Тоже во всем поучаствовал
Владимир Александрович, вы лучше расскажите народу расскажи- что вы на пленках МИНДИЧА натрындели?
На какой срок ВЫ там наговорили?
Неужто наговорили на ПОЖИЗНЕННОЕ?
А иначе как объяснить - что Малюк так копытом бъет ????
И готов все НАБУ в каталажку упрятать
Хоть бы глазком на эти пленочки посмотреть!!!!
Хоть одним ушком послушать.
Там явно крутое словесное порно от нашего президента ...
Бо війна війною, а хтось (кого нагородили і підвищили не за сумлінну службу Україні, а за "вірність") має прикривати ср🤬ку потужного і його оточення від НАБУ і САП.