2 819 27

Після атаки СБУ по Приморську є суттєві пошкодження найбільшого нафтового терміналу РФ у Балтійському морі, - Зеленський. ВIДЕО

Є суттєві пошкодження найбільшого нафтового термінала Росії на Балтійському морі.

Як передає Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Хочу сьогодні особливо подякувати всім нашим воїнам, які завдають Росії дійсно значимих втрат. Втрат на фронті. Втрат у прикордонні. Втрат на власній території Росії завдяки нашим далекобійним ударам. Найбільш ефективні санкції – санкції, які діють найшвидше, – це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, нафтобазах. Суттєво обмежили російську нафтову галузь – і це суттєво обмежує війну. Російська війна – це фактично функція нафти, функція газу, усіх інших російських енергоресурсів.

Читайте: Зеленський відзначив подвиги українських танкістів, привітавши їх з Днем танкових військ України.

Дякую спецпризначенцям Служби безпеки України, які днями дуже якісно відпрацювали по Приморську. Найбільший нафтовий термінал Росії на Балтійському морі. Є суттєві пошкодження, все перевірено. І це відчутно для ворога. Наші спецпризначенці тримають у полі зору також порт Усть-Луга та всі інші російські точки виходу на світовий ринок. Зараз безпілотники Служби безпеки України здатні діяти на відстані більше тисячі кілометрів. Працюють також Сили спеціальних операцій, Сили безпілотних систем, Служба зовнішньої розвідки, ГУР", - розповів Зеленський.

Зеленський Володимир (25470) звернення (665)
+7
буратінка, давай краще про шашлики.
Або чому ти відмовився від ленд-лізу. Це нам буде дуже цікаво!
показати весь коментар
14.09.2025 19:44 Відповісти
+6
Шоб пошкодження стали ше суттєвішими потрібно і завтра туди завітати
показати весь коментар
14.09.2025 19:32 Відповісти
+4
Гарне питання. Вони точно отримують рос. Нафту, інакше підняли б вереск. Але яким чином вони їх отримують, якщо ми нібито вже пошкодили і вивели там все з ладу.
показати весь коментар
14.09.2025 19:50 Відповісти
Мій смарагдовий потужнометр зашкалив і зірвався, сусіди в паніці покидають вулицю, думають що приліт.
показати весь коментар
14.09.2025 19:31 Відповісти
Все Зеля организовал. Если бы подготовил страну к нападению. Небыло бы полномасштабного вторжения. А небыло бы вторжения не прилетел бы дрон в порт. Вот молодец все просчитал
показати весь коментар
14.09.2025 20:17 Відповісти
Стерти завод в нуль.
показати весь коментар
14.09.2025 22:06 Відповісти
і, знову ж!
коментувати зе!гундоса, таке ж паскудство, як і трампа!
бойкот коментам!
хто коментує, той кіркоров!
показати весь коментар
14.09.2025 19:33 Відповісти
ти ж серед перших і прокоментував !
Як у вас справи , Філіп Бєдросович ?
показати весь коментар
14.09.2025 20:14 Відповісти
а примазатись?
показати весь коментар
14.09.2025 20:19 Відповісти
Напишіть хто дивиться кожне відео Боневтіка.
показати весь коментар
14.09.2025 19:36 Відповісти
Йо🤬нуті на голову!
А ще Сергій Лещенко і Андрій Єрмак.
показати весь коментар
14.09.2025 19:56 Відповісти
Мабуть деякі навіть конспектують ...
показати весь коментар
14.09.2025 20:08 Відповісти
СБУ- слуга скількох хазяїв ? Чому героїчні справи відважних воїнів засирають раби Банкової?
показати весь коментар
14.09.2025 19:36 Відповісти
А що там по нафтопроводу Недружба? Щось підозріло Орбан з Фріцом мовчать, наче по тихому вже качають рашистські нафту
показати весь коментар
14.09.2025 19:44 Відповісти
"вам" це кому? ботам, що годуються з рук підораші через телеграм?
показати весь коментар
14.09.2025 21:18 Відповісти
Ти не зробиш адекватних пошкоджень без ракет. Русня у нас заводи виносить, причому капітально виносить. Ось тобі Омський НПЗ, найкрупніший, дістань до нього.
показати весь коментар
14.09.2025 19:55 Відповісти
Там же написано: 1000 км. А до Омська тисяч 5.
показати весь коментар
14.09.2025 20:25 Відповісти
Виходить що у нас дві різні СБУ. Треба одній змінити назву на СБЗе, щоб не плутатись.
показати весь коментар
14.09.2025 19:55 Відповісти
Чмо обкурене, йди проспись! Новина вже не першої свіжості.
показати весь коментар
14.09.2025 20:16 Відповісти
Трамп с утра до вечера трындит- что закончил уже 6 войн
Или даже 7
И наш туда же
Тоже во всем поучаствовал
Владимир Александрович, вы лучше расскажите народу расскажи- что вы на пленках МИНДИЧА натрындели?
На какой срок ВЫ там наговорили?
Неужто наговорили на ПОЖИЗНЕННОЕ?
А иначе как объяснить - что Малюк так копытом бъет ????
И готов все НАБУ в каталажку упрятать
Хоть бы глазком на эти пленочки посмотреть!!!!
Хоть одним ушком послушать.
Там явно крутое словесное порно от нашего президента ...
показати весь коментар
14.09.2025 20:31 Відповісти
Хочу також подякувати голові СБУ Василю Малюку, який, в ці непрості для країни часи, "приділяє особливу увагу" тим людям, котрі, як говорив професор Василь Ярославович Вірастюк: "Збирали на кого потрібно і на кого не потрібно".
Бо війна війною, а хтось (кого нагородили і підвищили не за сумлінну службу Україні, а за "вірність") має прикривати ср🤬ку потужного і його оточення від НАБУ і САП.
показати весь коментар
14.09.2025 20:32 Відповісти
Хунь Чунь, Ляо Дзінь, Винь Хунь та ще півмільярда азіатських ботів ставлять лайк Володимиру Олександрищу.
показати весь коментар
14.09.2025 20:33 Відповісти
Молодець, Володя! Добивай ту імперію зла!
показати весь коментар
14.09.2025 20:50 Відповісти
Чьорт не голений
показати весь коментар
14.09.2025 20:57 Відповісти
А ти тут яким боком диктор Левітан новоявлений
показати весь коментар
14.09.2025 21:20 Відповісти
 
 