Україна продовжує розширювати лінійку засобів далекобійного ураження, - Зеленський
Індустрія дронів
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна постійно розширює лінійку засобів ураження.
Про це він сказав у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Росія давно могла би припинити цю війну – і ми це пропонували. Партнери пропонували. Багато разів. На все, що стосується миру, – у Росії відмова. Відповідно – ми захищаємось. І важливо, що постійно розширюємо лінійку засобів ураження, які ми виробляємо та застосовуємо. Звісно, деталі дуже чутливі. Але я хочу подякувати також кожній українській компанії, які забезпечують для нас цю силу. Називати компанії не будемо. Поки що. Вони й так знають, хто застосує яку зброю", - зазначив Зеленський.
Він також наголосив, що держава підтримує кожен саме такий бізнес, "який зміцнює українську обороноздатність та повертає нам справедливість".
"Також хочу відзначити виробників наших дронів, особливо дронів-перехоплювачів – збільшуємо обсяги, і принципово, що розвиток таких дронів не зупиняється. Технологічна війна вимагає постійних змін, і я дякую всім інженерам, розробникам, кожному підприємству, всім, хто допомагає, кожному нашому волонтеру – усім, хто підтримує нашу оборону на належному технологічному рівні", - резюмував президент.
шість років крадівництві, знущань і крові !
горіти йому в пеклі !
.
Не виключено, що тільки на фотках та в уяві ЗЄ.
Вот они тебе спецэфекти и устраивают, ну как, боевой дух повысился ?
Рулєтку!!!🤦♂️
Ще не всіх дружбанів прилаштував на фінансові потоки?
Чи Міндіч в Австрії голодує бідолаха?
Тепер Міндіч не тільки в Києві а ще й у Відні буде мати золоті унітази.
А вот систематическим отказом от мира как раз занимается Зе, ещё в апреле этого года Келлог и Рубио обо всем договорились и утрясли, уже мог бы быть 6 месяцев мир, но мир для Зе это выборы, а выборы на фоне неизбежных потерь территорий это проигрыш на них, а проигрыш на выборах это минус Миндич, минус схемы, минус горы бабла, которые ещё можно успеть разокрасть. Поэтому Зе будет срывать всё что будет напоминать мир, не его же родные по 100+ человек в сутки гибнут, у него то всё тип-топ
Думаю москаля треба в довічний бан.
Так і уявляю цей голос перед екраном; Ну що там, давай розказуй, Лідор. Пекло-5 ? І довгий Нептун-3 ?
Це 1700 км від Харкова.
Основною сферою діяльності підприємства є випуск наступних хімічних речовин (у дужках зазначена частка на російському ринку): метанол (40%); формалін (81%); карбамідоформальдегідний концентрат (59%); пентаеритрит (90%); уротропін (94%); поліамід (62%).
К@ц@пи мають кілька моделей шахедів і цього достатньо.
Питання тільки в налагодженні виробництва і в кількості застосування.
Україна зараз не в тому стані, щоб розкидатися грошима на експерименти, які не факт що будуть ефективними.