УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4439 відвідувачів онлайн
Новини Виробництво дронів Розвиток виробництва дронів в Україні Виробництво балістичних ракет в Україні
774 21

Україна продовжує розширювати лінійку засобів далекобійного ураження, - Зеленський

Індустрія дронів

Володимир Зеленськй

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна постійно розширює  лінійку засобів ураження.

Про це він сказав у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Росія давно могла би припинити цю війну – і ми це пропонували. Партнери пропонували. Багато разів. На все, що стосується миру, – у Росії відмова. Відповідно – ми захищаємось. І важливо, що постійно розширюємо лінійку засобів ураження, які ми виробляємо та застосовуємо. Звісно, деталі дуже чутливі. Але я хочу подякувати також кожній українській компанії, які забезпечують для нас цю силу. Називати компанії не будемо. Поки що. Вони й так знають, хто застосує яку зброю", - зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що держава підтримує кожен саме такий бізнес, "який зміцнює українську обороноздатність та повертає нам справедливість".

Дивіться: Після атаки СБУ по Приморську є суттєві пошкодження найбільшого нафтового терміналу РФ у Балтійському морі, - Зеленський. ВIДЕО

"Також хочу відзначити виробників наших дронів, особливо дронів-перехоплювачів – збільшуємо обсяги, і принципово, що розвиток таких дронів не зупиняється. Технологічна війна вимагає постійних змін, і я дякую всім інженерам, розробникам, кожному підприємству, всім, хто допомагає, кожному нашому волонтеру – усім, хто підтримує нашу оборону на належному технологічному рівні", - резюмував президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (25470) українська зброя (197) ОПК (287) дрони (5544)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
показати весь коментар
14.09.2025 23:56 Відповісти
+4
курва !

шість років крадівництві, знущань і крові !

горіти йому в пеклі !

.
показати весь коментар
15.09.2025 00:00 Відповісти
+4
Де млять твої Фламінги, довгі Нептуни і Грім2? Дрони це добре але є велика різниця що підпалити НПЗ чи ТЕС дроном а що рознести його вщент ракетою
показати весь коментар
15.09.2025 00:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
14.09.2025 23:56 Відповісти
курва !

шість років крадівництві, знущань і крові !

горіти йому в пеклі !

.
показати весь коментар
15.09.2025 00:00 Відповісти
Хз, де вся ця лінійка далекобійних засобів.
Не виключено, що тільки на фотках та в уяві ЗЄ.
показати весь коментар
15.09.2025 00:01 Відповісти
Де млять твої Фламінги, довгі Нептуни і Грім2? Дрони це добре але є велика різниця що підпалити НПЗ чи ТЕС дроном а що рознести його вщент ракетою
показати весь коментар
15.09.2025 00:04 Відповісти
Эти удары это как попытки подорвать пролет крымского моста, они не служат военной цели, это пропагандистские акции для поднятия твоего боевого духа. К концу 23 года, когда поставили Сырского Зе даже ставил такие задачи генштабу.
Вот они тебе спецэфекти и устраивают, ну как, боевой дух повысился ?
показати весь коментар
15.09.2025 00:46 Відповісти
Смердюча москалота - в спам і в бан.
показати весь коментар
15.09.2025 01:11 Відповісти
Тарас, пдрчи и успокойся, а потом если силенок хватит, то вступи со мной в аргументированный спор и докажи, что я не прав. Но и я и ты знаем, что результат немного предсказуем
показати весь коментар
15.09.2025 02:08 Відповісти
після "паляниці" і "фламінгу""зепоцріот" плавно перейшов на випуск лінійок...
показати весь коментар
15.09.2025 00:04 Відповісти
теперь война превратилась в то, что можно со своей страны атаковать при помощи армии из миллионов дронов и ракет - любую страну - в любой точке мира и бить по любым целям - самонаводящимися компьютерным зрением и координатами в коде вписать свои координаты и общие, чтобы обучить и можно вводить точные координаты разведанные спутниками и дрон по компасу банально будет ориентироваться в координатах всей планеты и дроны и ракеты будут точно лететь в нужные координаты цели и комп зрение добавить в нужных координатах обнаружить, как в ИИ обучении - похожую цель по силуэту. Ну как ИИ учится распознавать числа похожие или по отличительным чертам кошек - определять, что это вероятно кошка. Так и под каждую цель - ее отличительные черты добавить в координатах. Но тут конечно будут ухищряться маскировать, потому вероятнее всего цель в координатах определять. Хотя тоже будут создавать ложные цели, хотя, как они замаскируют НПЗ к примеру. Ну тут уже на будущее работы и в наступлении будут гнать и защиты придумывать и все будет развиваться. Но главное тут не заглушишь ибо связи не нужно. разве что магнитные поля создавать и путать. короче море всего еще можно изобретать и для защиты и для нападения. Война заставляет изобретать море всего...
показати весь коментар
15.09.2025 00:09 Відповісти
Якби ж так все було просто як ви описуєте. Кацапи давно б винесли нашу енергетику, а ми їхні заводи. Так званий "ШІ" не гарантія успіху атаки, його легко обманути, як і людину.
показати весь коментар
15.09.2025 00:21 Відповісти
О, балаболістична ракета пішла
показати весь коментар
15.09.2025 00:16 Відповісти
Лінійку...
Рулєтку!!!🤦‍♂️
Ще не всіх дружбанів прилаштував на фінансові потоки?
Чи Міндіч в Австрії голодує бідолаха?
показати весь коментар
15.09.2025 00:26 Відповісти
О... Зєля знову свому головному гаманцю Міндічу великих грошей ''відвалив'' з військового бюджету України на браковані ракети і браковані безпілотники та ще й по сильно завищеним спекулятивним цінам.
Тепер Міндіч не тільки в Києві а ще й у Відні буде мати золоті унітази.
показати весь коментар
15.09.2025 00:33 Відповісти
Смешно, что он обвиняет РФ в отказе от мира, когда они по сути огласили четкий механизм завершения войны, да ещё и пошли на огромные уступки на Аляске, отказавшись от Запорожья и Херсона. Нужен всего-то выход из остатков Донецкой области, который и так обречен, потому что Путин не может продать своему народу победу в СВО без того из-за чего всё началось, от этого он не отступится, особенно когда его наступление идет как неостановимый каток и поле скорого падения Покровска и Купянска только наберет обороты.
А вот систематическим отказом от мира как раз занимается Зе, ещё в апреле этого года Келлог и Рубио обо всем договорились и утрясли, уже мог бы быть 6 месяцев мир, но мир для Зе это выборы, а выборы на фоне неизбежных потерь территорий это проигрыш на них, а проигрыш на выборах это минус Миндич, минус схемы, минус горы бабла, которые ещё можно успеть разокрасть. Поэтому Зе будет срывать всё что будет напоминать мир, не его же родные по 100+ человек в сутки гибнут, у него то всё тип-топ
показати весь коментар
15.09.2025 00:59 Відповісти
Агов...!!!! Модератори ЦЕНЗОР.нет - тут знову якась москальська свиня прилізла.
Думаю москаля треба в довічний бан.
показати весь коментар
15.09.2025 01:07 Відповісти
А в чем я не прав ? Есть хоть что-нибудь, что я написал не верно ? Я очень люблю спорить, потянешь аргументированный спор со мной и докажешь что я не прав ? Или твой уровень это оскорбляться, топтать ножками и кричать "забаньте его, не давайте ему писать вещи, которые я подсознательно понимаю, но пытаюсь гнать из головы" Жалкий
показати весь коментар
15.09.2025 01:58 Відповісти
В спам і бан москальський смердючий окупант.
показати весь коментар
15.09.2025 02:01 Відповісти
Так хочеться якогось свого артиста подивитись, як типо отой що біля телевізору балакає)))) ну Свєтлаков здається))
Так і уявляю цей голос перед екраном; Ну що там, давай розказуй, Лідор. Пекло-5 ? І довгий Нептун-3 ?
показати весь коментар
15.09.2025 01:01 Відповісти
вчора дрони долетіли до завода "Метафракс" у Губахє Пєрмського краю (58°53'52.0"N 57°33'55.4"E).
Це 1700 км від Харкова.
Основною сферою діяльності підприємства є випуск наступних хімічних речовин (у дужках зазначена частка на російському ринку): метанол (40%); формалін (81%); карбамідоформальдегідний концентрат (59%); пентаеритрит (90%); уротропін (94%); поліамід (62%).
показати весь коментар
15.09.2025 01:16 Відповісти
Доведіть до толку ті зразки, що вже маємо?
К@ц@пи мають кілька моделей шахедів і цього достатньо.
Питання тільки в налагодженні виробництва і в кількості застосування.
Україна зараз не в тому стані, щоб розкидатися грошима на експерименти, які не факт що будуть ефективними.
показати весь коментар
15.09.2025 01:38 Відповісти
 
 