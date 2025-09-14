Україна продовжує розширювати лінійку засобів далекобійного ураження, - Зеленський

Індустрія дронів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна постійно розширює лінійку засобів ураження.

Про це він сказав у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Росія давно могла би припинити цю війну – і ми це пропонували. Партнери пропонували. Багато разів. На все, що стосується миру, – у Росії відмова. Відповідно – ми захищаємось. І важливо, що постійно розширюємо лінійку засобів ураження, які ми виробляємо та застосовуємо. Звісно, деталі дуже чутливі. Але я хочу подякувати також кожній українській компанії, які забезпечують для нас цю силу. Називати компанії не будемо. Поки що. Вони й так знають, хто застосує яку зброю", - зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що держава підтримує кожен саме такий бізнес, "який зміцнює українську обороноздатність та повертає нам справедливість".

Дивіться: Після атаки СБУ по Приморську є суттєві пошкодження найбільшого нафтового терміналу РФ у Балтійському морі, - Зеленський. ВIДЕО

"Також хочу відзначити виробників наших дронів, особливо дронів-перехоплювачів – збільшуємо обсяги, і принципово, що розвиток таких дронів не зупиняється. Технологічна війна вимагає постійних змін, і я дякую всім інженерам, розробникам, кожному підприємству, всім, хто допомагає, кожному нашому волонтеру – усім, хто підтримує нашу оборону на належному технологічному рівні", - резюмував президент.