Україна вже має перші пропозиції для партнерів щодо експорту своєї зброї, - Зеленський
Україна вже має перші пропозиції для партнерів щодо експорту власної сучасної зброї, зокрема морських дронів.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Маємо перші пропозиції партнерам щодо експорту української зброї – сучасної, це буде контрольований експорт нашої зброї, зокрема морських дронів. Безпека морських шляхів – це невід’ємна складова загальної безпеки, і від багатьох націй це залежить. Україна пропонує всім своїм надійним партнерам наші розробки, які допомогли нам самим у Чорному морі. Розраховуємо на сильні контракти", - розповів глава держави.
Також Зеленський зазначив, що готуються нові довгострокові кроки для фінансової стійкості України, зокрема щодо російських активів.
"Треба, щоб російські активи більше працювали на захист від російської агресії та на відновлення нашої країни. Будемо й щодо цього говорити з партнерами", - сказав очільник держави.
Окрім цього, у зверненні президент подякував США та партнерам за роботу програми PURL, яка дає змогу купувати американську зброю за кошти союзників по НАТО.
"Це ракети для "петріотів", для "хаймарсів", інша зброя – усе дуже ефективне. У жовтні розраховуємо ще додатково наповнити цю програму", - сказав Зеленський.
Раніше президент Зеленський заявляв, що дефіцит у фінансуванні ОПК будемо покривати за рахунок експорту деяких видів нашої зброї.
И только своего, отдельного, гражданина оно погонит на войну бесплатно
Канадские водные мотоциклы оснащенные западной взрывчаткой, китайской электроникой и, дай бог, израильской оптикой. Нашего там крупноузловая отверточная сборка.
З одного боку якшо недозагружені потужності будуть дозагружені іноземними замовленнями - це класно. З іншого боку - назвіть хоч одну корисну ініціативу цих ідіотів, яка б не обернулася трешем і угаром?