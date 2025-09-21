УКР
Україна вже має перші пропозиції для партнерів щодо експорту своєї зброї, - Зеленський

Зеленський
Фото: Офіс Президента

Україна вже має перші пропозиції для партнерів щодо експорту власної сучасної зброї, зокрема морських дронів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Маємо перші пропозиції партнерам щодо експорту української зброї – сучасної, це буде контрольований експорт нашої зброї, зокрема морських дронів. Безпека морських шляхів – це невід’ємна складова загальної безпеки, і від багатьох націй це залежить. Україна пропонує всім своїм надійним партнерам наші розробки, які допомогли нам самим у Чорному морі. Розраховуємо на сильні контракти", - розповів глава держави.

Також Зеленський зазначив, що готуються нові довгострокові кроки для фінансової стійкості України, зокрема щодо російських активів.

Дивіться також: Дефіцит у фінансуванні ОПК будемо покривати за рахунок експорту деяких видів нашої зброї, - Зеленський. ВIДЕО

"Треба, щоб російські активи більше працювали на захист від російської агресії та на відновлення нашої країни. Будемо й щодо цього говорити з партнерами", - сказав очільник держави.

Окрім цього, у зверненні президент подякував США та партнерам за роботу програми PURL, яка дає змогу купувати американську зброю за кошти союзників по НАТО.

"Це ракети для "петріотів", для "хаймарсів", інша зброя – усе дуже ефективне. У жовтні розраховуємо ще додатково наповнити цю програму", - сказав Зеленський.

Раніше президент Зеленський заявляв, що дефіцит у фінансуванні ОПК будемо покривати за рахунок експорту деяких видів нашої зброї.

Читайте також: Зеленський анонсував початок "керованого експорту" української зброї

