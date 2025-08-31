УКР
Російський солдат застрелив цивільного біля Покровська, - прокуратура. ВIДЕО

У селищі Новоекономічне поблизу Покровська в Донецькій області російський військовий застрелив цивільного мешканця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Інцидент стався 28 серпня. За даними прокуратури, солдат РФ сховався за гаражем приватного домоволодіння та здійснив прицільний постріл у чоловіка з автоматичної зброї.

Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого та військовослужбовця РФ, який скоїв злочин. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Даних щодо зв’язку вбивств Фаріон і Парубія немає, розглядаються різні версії, зокрема і російський слід, - прокуратура

Автор: 

армія рф (18567) прокуратура (3739) розстріл (280) вбивство (3163) Донецька область (9465) Покровськ (797) Покровський район (959)
підарас кацапський! Щоб тебе **** свині доїдали!
31.08.2025 10:25 Відповісти
****** свинориле, як так можна просто вбити людину, це не армія це ті, що навіть тварюкою назвати не можна. Кацапи це пухлина на тілі усього світу, яку потрібно негайно ампутувати і спалити....
31.08.2025 10:28 Відповісти
Хіба покидькам трампону чи косомордому Сі це цікаво? Вони червоні доріжки стелять перед плешивим недофюрером оцієї всієї дикої москолоти.
31.08.2025 10:36 Відповісти
На отому збіговиську ШТОС, про терористів прутня, замовчують китайці балакати! Вони, своїх китайців, танками чавлять на асфальті в Пекіні!!
31.08.2025 10:54 Відповісти
Риторичне питання що цивільний робив у сірій зоні?
31.08.2025 12:16 Відповісти
Він був вдома.
31.08.2025 12:22 Відповісти
 
 