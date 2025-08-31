Російський солдат застрелив цивільного біля Покровська, - прокуратура. ВIДЕО
У селищі Новоекономічне поблизу Покровська в Донецькій області російський військовий застрелив цивільного мешканця.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
Інцидент стався 28 серпня. За даними прокуратури, солдат РФ сховався за гаражем приватного домоволодіння та здійснив прицільний постріл у чоловіка з автоматичної зброї.
Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого та військовослужбовця РФ, який скоїв злочин.
