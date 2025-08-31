РУС
Российский солдат застрелил гражданского возле Покровска, - прокуратура. ВИДЕО

В поселке Новоэкономичное вблизи Покровска в Донецкой области российский военный застрелил гражданского жителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Инцидент произошел 28 августа. По данным прокуратуры, солдат РФ спрятался за гаражом частного домовладения и произвел прицельный выстрел в мужчину из автоматического оружия.

Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего и военнослужащего РФ, который совершил преступление.

армия РФ (20415) прокуратура (5064) расстрел (516) убийство (6568) Донецкая область (10642) Покровск (764) Покровский район (949)
підарас кацапський! Щоб тебе **** свині доїдали!
показать весь комментарий
31.08.2025 10:25 Ответить
****** свинориле, як так можна просто вбити людину, це не армія це ті, що навіть тварюкою назвати не можна. Кацапи це пухлина на тілі усього світу, яку потрібно негайно ампутувати і спалити....
показать весь комментарий
31.08.2025 10:28 Ответить
Хіба покидькам трампону чи косомордому Сі це цікаво? Вони червоні доріжки стелять перед плешивим недофюрером оцієї всієї дикої москолоти.
показать весь комментарий
31.08.2025 10:36 Ответить
На отому збіговиську ШТОС, про терористів прутня, замовчують китайці балакати! Вони, своїх китайців, танками чавлять на асфальті в Пекіні!!
показать весь комментарий
31.08.2025 10:54 Ответить
 
 