Российский солдат застрелил гражданского возле Покровска, - прокуратура. ВИДЕО
В поселке Новоэкономичное вблизи Покровска в Донецкой области российский военный застрелил гражданского жителя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
Инцидент произошел 28 августа. По данным прокуратуры, солдат РФ спрятался за гаражом частного домовладения и произвел прицельный выстрел в мужчину из автоматического оружия.
Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего и военнослужащего РФ, который совершил преступление.
