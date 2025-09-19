Російські військові розстріляли трьох цивільних на ТОТ Херсонщини, - Центр нацспротиву
У одному з сіл Херсонщини російські військовослужбовці розстріляли трьох місцевих мешканців.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
У відомстві зазначають, що наявні документи підтверджують цей факт.
Як зазначається, хоча виконавців затримали і начебто розпочали розслідування, окупаційна адміністрація намагається приховати справу. Через це існує реальний ризик, що винні уникнуть відповідальності.
Одні бояться поїхати за пенсією, інші ризикують і попадають під дрони на машинах. ( Звісно знаємо що орки тренуються на цивільних ) . Все що навпроти Херсону - від Кринок до Голої Пристані те все знищено, майже нема де жити й лікуватися.. правий берег і Херсон так само знищують
Такі вбивства це просто системно.... від наркоманів-садистів до мародерів, які прибирають свідків , чи хазяїв майна.. і чутки про катівні, та роками висять оголошення про зниклих людей..
П.с. шатли_шашлики не пробачать їм вовік