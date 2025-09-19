Російські військові розстріляли трьох цивільних на ТОТ Херсонщини, - Центр нацспротиву

У одному з сіл Херсонщини російські військовослужбовці розстріляли трьох місцевих мешканців.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначають, що наявні документи підтверджують цей факт.

Як зазначається, хоча виконавців затримали і начебто розпочали розслідування, окупаційна адміністрація намагається приховати справу. Через це існує реальний ризик, що винні уникнуть відповідальності.

