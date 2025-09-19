УКР
Російські військові розстріляли трьох цивільних на ТОТ Херсонщини, - Центр нацспротиву

У одному з сіл Херсонщини російські військовослужбовці розстріляли трьох місцевих мешканців. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначають, що наявні документи підтверджують цей факт.

Як зазначається, хоча виконавців затримали і начебто розпочали розслідування, окупаційна адміністрація намагається приховати справу. Через це існує реальний ризик, що винні уникнуть відповідальності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік підірвався на вибуховому пристрої на Херсонщині: він загинув на місці

Херсонська область
Там просто пекло ...
Одні бояться поїхати за пенсією, інші ризикують і попадають під дрони на машинах. ( Звісно знаємо що орки тренуються на цивільних ) . Все що навпроти Херсону - від Кринок до Голої Пристані те все знищено, майже нема де жити й лікуватися.. правий берег і Херсон так само знищують
Такі вбивства це просто системно.... від наркоманів-садистів до мародерів, які прибирають свідків , чи хазяїв майна.. і чутки про катівні, та роками висять оголошення про зниклих людей..

П.с. шатли_шашлики не пробачать їм вовік
19.09.2025 14:36 Відповісти
Вони ж і пнутся,щоб знов до корита,тому що розуміють що непробачать.
19.09.2025 14:50 Відповісти
 
 