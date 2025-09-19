Российские военные расстреляли трех гражданских на ВОТ Херсонщины, - Центр нацсопротивления

В одном из сел Херсонщины российские военнослужащие расстреляли трех местных жителей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отмечают, что имеющиеся документы подтверждают этот факт.

Как отмечается, хотя исполнителей задержали и вроде бы начали расследование, оккупационная администрация пытается скрыть дело. Из-за этого существует реальный риск, что виновные избегут ответственности.

