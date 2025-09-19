РУС
Российские военные расстреляли трех гражданских на ВОТ Херсонщины, - Центр нацсопротивления

автомат

В одном из сел Херсонщины российские военнослужащие расстреляли трех местных жителей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отмечают, что имеющиеся документы подтверждают этот факт.

Как отмечается, хотя исполнителей задержали и вроде бы начали расследование, оккупационная администрация пытается скрыть дело. Из-за этого существует реальный риск, что виновные избегут ответственности.

расстрел (521) Центр национального сопротивления (604) Херсонская область (5225)
Там просто пекло ...
Одні бояться поїхати за пенсією, інші ризикують і попадають під дрони на машинах. ( Звісно знаємо що орки тренуються на цивільних ) . Все що навпроти Херсону - від Кринок до Голої Пристані те все знищено, майже нема де жити й лікуватися.. правий берег і Херсон так само знищують
Такі вбивства це просто системно.... від наркоманів-садистів до мародерів, які прибирають свідків , чи хазяїв майна.. і чутки про катівні, та роками висять оголошення про зниклих людей..

П.с. шатли_шашлики не пробачать їм вовік
19.09.2025 14:36 Ответить
Вони ж і пнутся,щоб знов до корита,тому що розуміють що непробачать.
19.09.2025 14:50 Ответить
 
 