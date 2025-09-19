1 000 2
Российские военные расстреляли трех гражданских на ВОТ Херсонщины, - Центр нацсопротивления
В одном из сел Херсонщины российские военнослужащие расстреляли трех местных жителей.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
В ведомстве отмечают, что имеющиеся документы подтверждают этот факт.
Как отмечается, хотя исполнителей задержали и вроде бы начали расследование, оккупационная администрация пытается скрыть дело. Из-за этого существует реальный риск, что виновные избегут ответственности.
Одні бояться поїхати за пенсією, інші ризикують і попадають під дрони на машинах. ( Звісно знаємо що орки тренуються на цивільних ) . Все що навпроти Херсону - від Кринок до Голої Пристані те все знищено, майже нема де жити й лікуватися.. правий берег і Херсон так само знищують
Такі вбивства це просто системно.... від наркоманів-садистів до мародерів, які прибирають свідків , чи хазяїв майна.. і чутки про катівні, та роками висять оголошення про зниклих людей..
П.с. шатли_шашлики не пробачать їм вовік