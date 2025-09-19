Мужчина подорвался на взрывном устройстве в Херсонской области: он погиб на месте

Сегодня, 19 сентября, в Херсонской области, подорвавшись на взрывном устройстве, погиб мужчина, который пас скот.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, около 7:00 утра вблизи села Одрадокаменка на взрывном устройстве подорвался 69-летний местный житель. Мужчина выпасал скот и в результате взрыва погиб на месте.

"Прокуроры и следователи полиции принимают все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", - добавили в прокуратуре.