Мужчина подорвался на взрывном устройстве в Херсонской области: он погиб на месте

В Херсонской области подорвался мужчина

Сегодня, 19 сентября, в Херсонской области, подорвавшись на взрывном устройстве, погиб мужчина, который пас скот.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, около 7:00 утра вблизи села Одрадокаменка на взрывном устройстве подорвался 69-летний местный житель. Мужчина выпасал скот и в результате взрыва погиб на месте.

Также читайте: Волонтерское авто подорвалось на мине в Бериславе: погиб полицейский, четверо раненых

"Прокуроры и следователи полиции принимают все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", - добавили в прокуратуре.

