Мужчина подорвался на взрывном устройстве в Херсонской области: он погиб на месте
Сегодня, 19 сентября, в Херсонской области, подорвавшись на взрывном устройстве, погиб мужчина, который пас скот.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, около 7:00 утра вблизи села Одрадокаменка на взрывном устройстве подорвался 69-летний местный житель. Мужчина выпасал скот и в результате взрыва погиб на месте.
"Прокуроры и следователи полиции принимают все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", - добавили в прокуратуре.
