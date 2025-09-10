562 1
Волонтерский автомобиль подорвался на мине в Бериславе: погиб полицейский, четверо ранены
В городе Берислав Херсонской области на мине подорвалось волонтерское авто.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
Около 6:40 на выезде из города во время попытки эвакуации волонтерский автомобиль подорвался на мине. В результате подрыва погиб сотрудник полиции.
Также пострадали двое гражданских мужчин в возрасте 62 и 64 года. Ранения получили еще двое полицейских
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Федір Сидоренко
показать весь комментарий10.09.2025 13:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль