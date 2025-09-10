Волонтерский автомобиль подорвался на мине в Бериславе: погиб полицейский, четверо ранены

В городе Берислав Херсонской области на мине подорвалось волонтерское авто.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Около 6:40 на выезде из города во время попытки эвакуации волонтерский автомобиль подорвался на мине. В результате подрыва погиб сотрудник полиции.

Также пострадали двое гражданских мужчин в возрасте 62 и 64 года. Ранения получили еще двое полицейских

Читайте: Последствия российских обстрелов Херсона и области: два человека погибли, еще четверо - получили травмы, среди них ребенок