Волонтерский автомобиль подорвался на мине в Бериславе: погиб полицейский, четверо ранены

Автомобиль подорвался на мине в Бериславе. Погиб правоохранитель

В городе Берислав Херсонской области на мине подорвалось волонтерское авто.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Около 6:40 на выезде из города во время попытки эвакуации волонтерский автомобиль подорвался на мине. В результате подрыва погиб сотрудник полиции.

Также пострадали двое гражданских мужчин в возрасте 62 и 64 года. Ранения получили еще двое полицейских

Корупція вбиває.50 шевроле тахо і кирило тимошенко не дадуть збрехати.
