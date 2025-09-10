Волонтерське авто підірвалося на міні у Бериславі: загинув поліцейський, четверо поранених

У місті Берислав Херсонської області на міні підірвалося волонтерське авто.

Про це повідомила пресслужба прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 6:40 на виїзді з міста під час спроби евакуації волонтерський автомобіль підірвався на міні. Унаслідок підриву загинув співробітник поліції.

Також постраждали двоє цивільних чоловіків віком 62 та 64 роки. Поранення дістали ще двоє поліцейських

