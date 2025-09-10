УКР
Волонтерське авто підірвалося на міні у Бериславі: загинув поліцейський, четверо поранених

Авто підірвалося на міні в Бериславі. Загинув правоохоронець

У місті Берислав Херсонської області на міні підірвалося волонтерське авто.

Про це повідомила пресслужба прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 6:40 на виїзді з міста під час спроби евакуації волонтерський автомобіль підірвався на міні. Унаслідок підриву загинув співробітник поліції.

Також постраждали двоє цивільних чоловіків віком 62 та 64 роки. Поранення дістали ще двоє поліцейських

Корупція вбиває.50 шевроле тахо і кирило тимошенко не дадуть збрехати.
10.09.2025 13:01 Відповісти
 
 