Волонтерське авто підірвалося на міні у Бериславі: загинув поліцейський, четверо поранених
У місті Берислав Херсонської області на міні підірвалося волонтерське авто.
Про це повідомила пресслужба прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
Близько 6:40 на виїзді з міста під час спроби евакуації волонтерський автомобіль підірвався на міні. Унаслідок підриву загинув співробітник поліції.
Також постраждали двоє цивільних чоловіків віком 62 та 64 роки. Поранення дістали ще двоє поліцейських
