Наслідки російських обстрілів Херсону та області: дві людини загинули, ще четверо – дістали травми, серед них дитина

Упродовж дня 8 серпня російські загарбники обстрілювали населені пункти Херсонської області із застосуванням артилерії, зокрема реактивної, а також дронів різного типу. Внаслідок ворожих атак є загиблі та постраждалі.

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

У Бериславі окупанти вбили 75-річного цивільного чоловіка, спрямувавши на нього FPV-дрон.

В Антонівці від скидання вибухівки з БпЛА постраждало троє мирних жителів. Серед них – 13-річний хлопець, який перебував на вулиці.

Внаслідок артилерійського обстрілу Херсона важкі травми дістала літня жінка. Згодом голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що тяжкопоранена через російський обстріл жінка, померла у лікарні.

"Медики до останнього боролися за життя 78-річної херсонки. Однак поранення виявилися надто тяжкими", - розповів посадовець.

Через обстріли загарбників пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, інфраструктурні об’єкти, заклад освіти, автотранспорт.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення окупантами воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

