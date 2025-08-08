УКР
Росіяни атакували з дрона 13-річного хлопчика в Херсоні

Наслідки обстрілу Херсону

Сьогодні, 8 серпня, російські війська в Херсоні атакували з дрона дитину.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог скинув вибухівку на 13-річного хлопчика, який йшов вулицею. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення ноги та руки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, дитину доставили до лікарні, медики надають хлопчику всю необхідну допомогу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: є загиблий та поранена, пошкоджено лікарню. ФОТОрепортаж

Нацисти россії лютують тому що відчувають безкарність. Ніяки ударів у відповідь не буде. Гинути будуть лише наші люди. Так війни не виграють.
08.08.2025 17:24 Відповісти
Чому на Херсонщині не створена тотальна кілл-зона для рашистських уйобків на 30 км та немає протидії путінським людожерам які свідомо вбивають дронами цивільне населення???!
08.08.2025 17:29 Відповісти
Як казав Ігаль Левін:
"Так росіяне і не приховують свої мотиви - вони тренують операторів дронів на цивільних у Херсоні. Вони мстяться мешканцям Херсону за те, що втратили його у 2022 і навряд зможуть колись знов захопити".
08.08.2025 17:33 Відповісти
Чому цей хлопець, до сих пір був там? Коли була обов'язкова евакуація дітей
08.08.2025 18:00 Відповісти
коли москвичі будуть боятися вийти на вулицю?
08.08.2025 18:04 Відповісти
Коли в людей розуму добавиться і по пріколу з гречкою відійдуть на задній план
