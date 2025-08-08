1 107 7
Росіяни атакували з дрона 13-річного хлопчика в Херсоні
Сьогодні, 8 серпня, російські війська в Херсоні атакували з дрона дитину.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог скинув вибухівку на 13-річного хлопчика, який йшов вулицею. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення ноги та руки", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, дитину доставили до лікарні, медики надають хлопчику всю необхідну допомогу.
"Так росіяне і не приховують свої мотиви - вони тренують операторів дронів на цивільних у Херсоні. Вони мстяться мешканцям Херсону за те, що втратили його у 2022 і навряд зможуть колись знов захопити".