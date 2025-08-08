Росіяни атакували з дрона 13-річного хлопчика в Херсоні

Сьогодні, 8 серпня, російські війська в Херсоні атакували з дрона дитину.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог скинув вибухівку на 13-річного хлопчика, який йшов вулицею. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення ноги та руки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, дитину доставили до лікарні, медики надають хлопчику всю необхідну допомогу.

