Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: є загиблий та поранена, пошкоджено лікарню. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 7 серпня, російські військові вкотре обстріляли населені пункти Херсонського та Бериславського районів з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

З реактивних систем залпового вогню армія РФ била по Микільському. Смертельні поранення отримав 46-річний чоловік.

З артилерії окупанти обстріляли Білозерку. У селищі пошкоджено будівлю лікарні та відбулася пожежа сухої рослинності.

Також артилерійським вогнем пошкоджено автомобіль та господарське приміщення в Комишанах, два приватні будинки в Бериславі.

Ударами FPV-дронів пошкоджено два приватні будинки у Монастирському та Нововоронцовці, три житлові будинки у Широкій Балці, будинок та автомобіль в Українці.

Стало відомо, що 23-го липня в полі поблизу Милового в результаті ворожого артобстрілу згоріло понад 30 гектарів зернових культур.

Вранці російські військові здійснили артилерійський обстріл Дніпровського району Херсону. Зазнали пошкоджень три багатоквартирні та сім приватних будинків, газопровід. Постраждала 71-річна жінка, вона дістала мінно-вибухову травму й контузію.

Вдень під час проведення поліцією евакуаційних заходів із мікрорайону "Корабел" противник відкривав артилерійський вогонь по евакуаційних групах. Внаслідок підступних атак пошкоджено три службові автомобілі патрульної поліції. На щастя, обійшлося без постраждалих.

