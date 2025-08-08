РУС
Новости Фото обстрелы Херсонщины
Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: есть погибший и раненая, повреждена больница. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 7 августа, российские военные в очередной раз обстреляли населенные пункты Херсонского и Бериславского районов из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

Из реактивных систем залпового огня армия РФ била по Никольскому. Смертельные ранения получил 46-летний мужчина.

Из артиллерии оккупанты обстреляли Белозерку. В поселке повреждено здание больницы и произошел пожар сухой растительности.

Также артиллерийским огнем повреждены автомобиль и хозяйственное помещение в Камышанах, два частных дома в Бериславе.

Ударами FPV-дронов повреждены два частных дома в Монастырском и Нововоронцовке, три жилых дома в Широкой Балке, дом и автомобиль в Украинке.

Стало известно, что 23-го июля в поле вблизи Милово в результате вражеского артобстрела сгорело более 30 гектаров зерновых культур.

Утром российские военные совершили артиллерийский обстрел Днепровского района Херсона. Получили повреждения три многоквартирных и семь частных домов, газопровод. Пострадала 71-летняя женщина, она получила минно-взрывную травму и контузию.

Днем во время проведения полицией эвакуационных мероприятий из микрорайона "Корабел" противник открывал артиллерийский огонь по эвакуационным группам. В результате коварных атак повреждены три служебных автомобиля патрульной полиции. К счастью, обошлось без пострадавших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские БПЛА "охотятся" на жителей Херсонщины: с начала года погибли 90 человек, в том числе годовалый мальчик, еще 893 человека ранены

Херсонская область
обстрел (28929) Херсон (3008) Берислав (163) Херсонская область (5094) Бериславский район (113) Херсонский район (503) Никольское (6) Мыловое (4) Нововоронцовка (2) Украинка (2) Монастырское (3) Белозерка (69) Широкая Балка (9) Камышаны (26)


