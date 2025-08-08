Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: есть погибший и раненая, повреждена больница. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 7 августа, российские военные в очередной раз обстреляли населенные пункты Херсонского и Бериславского районов из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

Из реактивных систем залпового огня армия РФ била по Никольскому. Смертельные ранения получил 46-летний мужчина.

Из артиллерии оккупанты обстреляли Белозерку. В поселке повреждено здание больницы и произошел пожар сухой растительности.

Также артиллерийским огнем повреждены автомобиль и хозяйственное помещение в Камышанах, два частных дома в Бериславе.

Ударами FPV-дронов повреждены два частных дома в Монастырском и Нововоронцовке, три жилых дома в Широкой Балке, дом и автомобиль в Украинке.

Стало известно, что 23-го июля в поле вблизи Милово в результате вражеского артобстрела сгорело более 30 гектаров зерновых культур.

Утром российские военные совершили артиллерийский обстрел Днепровского района Херсона. Получили повреждения три многоквартирных и семь частных домов, газопровод. Пострадала 71-летняя женщина, она получила минно-взрывную травму и контузию.

Днем во время проведения полицией эвакуационных мероприятий из микрорайона "Корабел" противник открывал артиллерийский огонь по эвакуационным группам. В результате коварных атак повреждены три служебных автомобиля патрульной полиции. К счастью, обошлось без пострадавших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские БПЛА "охотятся" на жителей Херсонщины: с начала года погибли 90 человек, в том числе годовалый мальчик, еще 893 человека ранены













