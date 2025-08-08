Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: есть погибший и раненая, повреждена больница. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки, 7 августа, российские военные в очередной раз обстреляли населенные пункты Херсонского и Бериславского районов из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и БПЛА.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.
Из реактивных систем залпового огня армия РФ била по Никольскому. Смертельные ранения получил 46-летний мужчина.
Из артиллерии оккупанты обстреляли Белозерку. В поселке повреждено здание больницы и произошел пожар сухой растительности.
Также артиллерийским огнем повреждены автомобиль и хозяйственное помещение в Камышанах, два частных дома в Бериславе.
Ударами FPV-дронов повреждены два частных дома в Монастырском и Нововоронцовке, три жилых дома в Широкой Балке, дом и автомобиль в Украинке.
Стало известно, что 23-го июля в поле вблизи Милово в результате вражеского артобстрела сгорело более 30 гектаров зерновых культур.
Утром российские военные совершили артиллерийский обстрел Днепровского района Херсона. Получили повреждения три многоквартирных и семь частных домов, газопровод. Пострадала 71-летняя женщина, она получила минно-взрывную травму и контузию.
Днем во время проведения полицией эвакуационных мероприятий из микрорайона "Корабел" противник открывал артиллерийский огонь по эвакуационным группам. В результате коварных атак повреждены три служебных автомобиля патрульной полиции. К счастью, обошлось без пострадавших.
