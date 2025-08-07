Российские БПЛА "охотятся" на жителей Херсонщины: с начала года погибли 90 человек, в том числе - годовалый мальчик, еще 893 человека ранены

Российские беспилотники продолжают "охотиться" на жителей Херсонской области, из-за дроновых атак только с начала года погибли 89 взрослых и годовалый мальчик.

Об этом рассказали в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Ежедневно местное население страдает от вражеских атак, но наибольшую угрозу представляют дроны оккупантов - БПЛА намеренно преследуют людей, держа их в постоянном страхе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только с начала 2025 года на Херсонщине из-за российских дроновых атак погибли 89 взрослых и годовалый мальчик. Еще 893 человека, среди которых 14 детей, получили ранения.

Читайте: Россияне бьют по путям эвакуации в Херсоне, - ОВА