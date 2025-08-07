Російські БпЛА "полюють" на мешканців Херсонщини: від початку року загинули 90 осіб, зокрема однорічний хлопчик, ще 893 людини поранені
Російські безпілотники продовжують "полювати" на мешканців Херсонської області, через дронові атаки лише від початку року загинули 89 дорослих та однорічний хлопчик.
Про це розповіли в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Щодня місцеве населення потерпає від ворожих атак, втім, найбільшу загрозу становлять дрони окупантів – БпЛА навмисно переслідують людей, тримаючи їх у постійному страху", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що тільки від початку 2025 року на Херсонщині через російські дронові атаки загинули 89 дорослих та однорічний хлопчик. Ще 893 людини, серед яких 14 дітей, дістали поранення.
