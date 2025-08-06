Окупанти атакували дронами автомобілі "Укрпошти" на Донеччині та Херсонщині: є загибла та поранений. ФОТО
Біля Краматорська на Донеччині російський дрон атакував автомобіль "Укрпошти". Внаслідок ворожої атаки загинула начальниця пересувного відділення, поранень зазнав водій.
Про це в телеграм повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.
"На Донеччині, поблизу Краматорська, внаслідок ворожого обстрілу ми втратили нашу колегу – Ольгу Бордунову, начальницю пересувного відділення. 10 серпня Ользі виповнилося б 47 років. Ворожий дрон вразив нашу автівку, убивши Ольгу та поранивши нашого водія Павла. На щастя, його стан покращується, і медики надають йому всю необхідну допомогу", - розповів Смілянський.
Він подякував бійцям Збройних сил України, зокрема 56-й бригаді, які зробили все можливе, щоб урятувати водія та до останнього намагалися допомогти Ользі.
"Це ще один доказ злочинів нашого ворога - цілеспрямованих атак на цивільну інфраструктуру", - наголосив посадовець.
Також він розповів, що сьогодні ворожий дрон атакував автомобіль "Укрпошти" на Херсонщині, обійшлося без постраждалих.
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Коли вже в них буде якась різанина за ресурси чи нові "ліхіє 90є" 🙏🙏🙏
Ну аж кричить криком вже, треба щось , щоб вони від нас відчіпилися _ хоча б ті хто до 2014 жив на расії