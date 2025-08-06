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Новини Фото обстріли Херсонщини Обстріл Краматорська
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Окупанти атакували дронами автомобілі "Укрпошти" на Донеччині та Херсонщині: є загибла та поранений. ФОТО

Біля Краматорська на Донеччині російський дрон атакував автомобіль "Укрпошти". Внаслідок ворожої атаки загинула начальниця пересувного відділення, поранень зазнав водій.

Про це в телеграм повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.

"На Донеччині, поблизу Краматорська, внаслідок ворожого обстрілу ми втратили нашу колегу – Ольгу Бордунову, начальницю пересувного відділення. 10 серпня Ользі виповнилося б 47 років. Ворожий дрон вразив нашу автівку, убивши Ольгу та поранивши нашого водія Павла. На щастя, його стан покращується, і медики надають йому всю необхідну допомогу", - розповів Смілянський.

загибла працівниця

Він подякував бійцям Збройних сил України, зокрема 56-й бригаді, які зробили все можливе, щоб урятувати водія та до останнього намагалися допомогти Ользі.

обстріл авто

"Це ще один доказ злочинів нашого ворога - цілеспрямованих атак на цивільну інфраструктуру", - наголосив посадовець.

Також він розповів, що сьогодні ворожий дрон атакував автомобіль "Укрпошти" на Херсонщині, обійшлося без постраждалих.

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Автор: 

Краматорськ (749) обстріл (30237) Донецька область (9229) Херсонська область (6080) Краматорський район (556)


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Допоки не стануть дамбіть моську - ці vuродки нахабніють та відчувають безкарність
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06.08.2025 20:54 Відповісти
Так, але впевнений на 100%, що при Зе москву ніхто бомбити не буде, немає чим, марафіоном і брехнею, що виготовимо 3000 балістики та тисячі довгих "нептунів" не вдариш.
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06.08.2025 20:59 Відповісти
Питання:нахріна у прифронтові зони відправляти машини з логотипом Укрпошти, якщо на них полюють?
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06.08.2025 21:01 Відповісти
Питання: нахріна кацап сидіти на українських сайтах і засирати усе брехливими паскудними коментарями?
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06.08.2025 21:25 Відповісти
Царство Небесне загиблій.
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06.08.2025 21:02 Відповісти
От падли.
Коли вже в них буде якась різанина за ресурси чи нові "ліхіє 90є" 🙏🙏🙏

Ну аж кричить криком вже, треба щось , щоб вони від нас відчіпилися _ хоча б ті хто до 2014 жив на расії
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06.08.2025 21:39 Відповісти
 
 