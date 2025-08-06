Рашисти атакували БпЛА приватний сектор Краматорська: пошкоджено будинки

У ніч проти середи Краматорськ Донецької області зазнав ворожого обстрілу.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, із застосуванням БпЛА "Молнія-2" російські війська завдали удару по приватному сектору.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - уточнив він.

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Пошкоджень зазнали 2 будинки.

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих унаслідок удару РФ по п’ятиповерхівці в Краматорську Донецької області 31 липня зросла до семи.