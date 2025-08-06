Рашисти атакували БпЛА приватний сектор Краматорська: пошкоджено будинки
У ніч проти середи Краматорськ Донецької області зазнав ворожого обстрілу.
Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, із застосуванням БпЛА "Молнія-2" російські війська завдали удару по приватному сектору.
"На щастя, обійшлося без постраждалих", - уточнив він.
Пошкоджень зазнали 2 будинки.
Раніше повідомлялося, що кількість загиблих унаслідок удару РФ по п’ятиповерхівці в Краматорську Донецької області 31 липня зросла до семи.
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