Доба на Донеччині: ворог 11 разів обстріляв населені пункти, три людини дістали поранення. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 4 серпня, влучання зафіксовані у містах Добропілля, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, селищі Дробишеве, селах Білокузьминівка, Іванопілля, Іллінівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

На Добропілля росіяни скинули дві бомби "КАБ-250" – поранили цивільну особу, пошкодили 9 багатоквартирних будинків і лікарню.

Краматорський район

Костянтинівку ворог атакував артилерією і FPV-дроном – є поранений, руйнувань зазнали 2 багатоквартирних і 2 приватних будинки, заклад освіти.

Один поранений – в Іллінівці, де внаслідок артобстрілу пошкоджено приватну оселю та гараж. Дві бомби "КАБ-250" окупанти спрямували на Іванопілля – пошкоджено 13 приватних осель.

У Краматорську ворожий БпЛА "Молнія-2" пошкодив багатоквартирний будинок і два цивільних авто.

У Лимані та Білокузьминівці пошкоджено по одному приватному будинку. Дробишеве зазнало обстрілу з РСЗВ "Торнадо-С" – пошкоджено 4 приватних оселі.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 будинків.

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