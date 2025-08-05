Доба на Донеччині: ворог 11 разів обстріляв населені пункти, три людини дістали поранення. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 4 серпня, влучання зафіксовані у містах Добропілля, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, селищі Дробишеве, селах Білокузьминівка, Іванопілля, Іллінівка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Покровський район
На Добропілля росіяни скинули дві бомби "КАБ-250" – поранили цивільну особу, пошкодили 9 багатоквартирних будинків і лікарню.
Краматорський район
Костянтинівку ворог атакував артилерією і FPV-дроном – є поранений, руйнувань зазнали 2 багатоквартирних і 2 приватних будинки, заклад освіти.
Один поранений – в Іллінівці, де внаслідок артобстрілу пошкоджено приватну оселю та гараж. Дві бомби "КАБ-250" окупанти спрямували на Іванопілля – пошкоджено 13 приватних осель.
У Краматорську ворожий БпЛА "Молнія-2" пошкодив багатоквартирний будинок і два цивільних авто.
У Лимані та Білокузьминівці пошкоджено по одному приватному будинку. Дробишеве зазнало обстрілу з РСЗВ "Торнадо-С" – пошкоджено 4 приватних оселі.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 5 будинків.
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