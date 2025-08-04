Доба на Донеччині: під вогнем Добропілля, Покровськ та Костянтинівка, 2 людини загинули, 5 - поранені. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 3 серпня 2025 року, війська РФ обстрілювали 3 райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

Як зазначається, у Добропіллі 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 3 приватні будинки і адмінбудівлю; у Рубіжному поранено людину, пошкоджено 6 приватних будинків. У Покровську поранено людину, пошкоджено будинок; у Родинському пошкоджено будинок.

Краматорський район

У Лимані 1 людина поранена, пошкоджено 3 будинки і господарчу споруду. У Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджено багатоповерхівку.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували 16 населених пунктів Донеччини: 5 людей загинули, 11 – зазнали поранень. ФОТОрепортаж



















