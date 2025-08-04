Доба на Донеччині: під вогнем Добропілля, Покровськ та Костянтинівка, 2 людини загинули, 5 - поранені. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 3 серпня 2025 року, війська РФ обстрілювали 3 райони Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
Як зазначається, у Добропіллі 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 3 приватні будинки і адмінбудівлю; у Рубіжному поранено людину, пошкоджено 6 приватних будинків. У Покровську поранено людину, пошкоджено будинок; у Родинському пошкоджено будинок.
Краматорський район
У Лимані 1 людина поранена, пошкоджено 3 будинки і господарчу споруду. У Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджено багатоповерхівку.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 3 будинки.
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