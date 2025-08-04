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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: під вогнем Добропілля, Покровськ та Костянтинівка, 2 людини загинули, 5 - поранені. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 3 серпня 2025 року, війська РФ обстрілювали 3 райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

Як зазначається, у Добропіллі 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 3 приватні будинки і адмінбудівлю; у Рубіжному поранено людину, пошкоджено 6 приватних будинків. У Покровську поранено людину, пошкоджено будинок; у Родинському пошкоджено будинок.

Краматорський район

У Лимані 1 людина поранена, пошкоджено 3 будинки і господарчу споруду. У Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджено багатоповерхівку.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

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Донеччина після обстрілу
Донеччина після обстрілу
Донеччина після обстрілу
Донеччина після обстрілу
Донеччина після обстрілу
Донеччина після обстрілу
Донеччина після обстрілу
Донеччина після обстрілу
Донеччина після обстрілу
Донеччина після обстрілу

Автор: 

Донецька область (9203) Покровський район (835) Добропілля (53)


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