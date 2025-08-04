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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки в Донецкой области: под огнем Доброполье, Покровск и Константиновка, 2 человека погибли, 5 – ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 3 августа 2025 года, войска РФ обстреливали 3 района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

Как отмечается, в Доброполье 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 4 многоэтажки, 3 частных дома и админздание; в Рубежном ранен человек, повреждены 6 частных домов. В Покровске ранен человек, поврежден дом; в Родинском поврежден дом.

Краматорский район

В Лимане 1 человек ранен, повреждены 3 дома и хозяйственная постройка. В Константиновке 1 человек погиб, повреждена многоэтажка.

Бахмутский район

В Северске повреждены 3 дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали 16 населенных пунктов Донецкой области: 5 человек погибли, 11 - получили ранения. ФОТОрепортаж

Донецкая область после обстрела
Донецкая область после обстрела
Донецкая область после обстрела
Донецкая область после обстрела
Донецкая область после обстрела
Донецкая область после обстрела
Донецкая область после обстрела
Донецкая область после обстрела
Донецкая область после обстрела
Донецкая область после обстрела

Автор: 

Донецкая область (10385) Покровский район (826) Доброполье (52)


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