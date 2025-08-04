Сутки в Донецкой области: под огнем Доброполье, Покровск и Константиновка, 2 человека погибли, 5 – ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки, 3 августа 2025 года, войска РФ обстреливали 3 района Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
Как отмечается, в Доброполье 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 4 многоэтажки, 3 частных дома и админздание; в Рубежном ранен человек, повреждены 6 частных домов. В Покровске ранен человек, поврежден дом; в Родинском поврежден дом.
Краматорский район
В Лимане 1 человек ранен, повреждены 3 дома и хозяйственная постройка. В Константиновке 1 человек погиб, повреждена многоэтажка.
Бахмутский район
В Северске повреждены 3 дома.
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