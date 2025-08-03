Россияне атаковали 16 населенных пунктов Донецкой области: 5 человек погибли, 11 – получили ранения.. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 2 августа российские войска атаковали 16 населенных пунктов Донецкой области: 5 человек погибли, 11 - получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Жертвы

Константиновка

По Константиновке армия рф ударила авиабомбами, ствольной артиллерией и дронами - 2 человека погибли, один травмировался. Разрушениям подверглись 3 дома, 2 админздания, учебное заведение, мастерская, транспортные средства.

Северск

Из ствольной артиллерии захватчики били по Северску - убили гражданское лицо, еще одного ранили, повредили частный дом.

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Покровск

В Покровске в результате вражеских ударов погибла женщина.

Райское

Еще один гражданский человек погиб в Райском в результате атаки дрона.

Славянск

Славянск войска рф атаковали БпЛА и РСЗО "Торнадо С" - травмированы 2 человека, повреждены многоквартирный дом, гостиница, общежитие, админздание, нежилые помещения.















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Повреждения

Покровский район.

В Доброполье повреждены 3 дома.

Краматорский район.

В Лимане повреждена хозяйственная постройка, в Яровой и Александровке - по дому. В Николаевке повреждены 3 дома, еще по 1 - в Райгородке и Малиновке. В Славянске обстреляна промзона. В Петровке Второй Александровской громады повреждены 2 нежилых помещения. В Дружковке 7 человек ранены, повреждены 2 дома, рынок, магазин и админздание, уничтожено несколько автомобилей. В Константиновке повреждены 3 админздания, 3 частных дома, предприятие и 6 единиц транспорта.

Бахмутский район

Повреждены 4 дома.

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Всего за сутки россияне 41 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 952 человека, в том числе 72 ребенка.