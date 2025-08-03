Войска РФ продвинулись возле Торского, Орехово, Зеленого Поля и Новополя, - DeepState
Войска РФ имеют продвижение возле четырех населенных пунктов на территории Донецкой области.
Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Торского (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области), Орехового (село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области), Зеленого Поля (село Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области) и Новополя (село в Великоновоселковской поселковой громаде Волновахского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что враг продвинулся возле Воскресенки, Щербиновки, Григорьевки и Шевченко.
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Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий03.08.2025 10:02 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Микола Байда #610933
показать весь комментарий03.08.2025 10:11 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Ludmila Mazepa
показать весь комментарий03.08.2025 10:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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