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Новости Обновленные карты DeepState Обновление карты DeepState
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Войска РФ продвинулись возле Торского, Орехово, Зеленого Поля и Новополя, - DeepState

Новополь карта

Войска РФ имеют продвижение возле четырех населенных пунктов на территории Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Торского (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области), Орехового (село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области), Зеленого Поля (село Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области) и Новополя (село в Великоновоселковской поселковой громаде Волновахского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся возле Воскресенки, Щербиновки, Григорьевки и Шевченко, - DeepState. КАРТЫ

Торское карта
Торское

Ореховое карта
Ореховое

Зеленое Поле карта
Зеленое Поле

Новополь карта
Новополье

Ранее сообщалось, что враг продвинулся возле Воскресенки, Щербиновки, Григорьевки и Шевченко.

Автор: 

Донецкая область (10377) Волновахский район (329) Краматорский район (539) Покровский район (824) Зеленое Поле (7) Новополь (4) Торское (17) Оре́хово (2) DeepState (216)


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А на Вінничині, «запарєбрікавиє гниди», допомагають московітам!!
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03.08.2025 10:02 Ответить
Т.з. "наша" т.з. "влада" з т.з. "полководцями" тупо здають Україну. Кацапи уже на Дніпропетровщині.
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03.08.2025 10:11 Ответить
Пардон, місье! Главное , НЕ БЗДЕТЬ!!!
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03.08.2025 10:27 Ответить
 
 