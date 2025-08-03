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Війська РФ просунулися біля Торського, Горіхового, Зеленого Поля та Новополя, - DeepState. КАРТИ

Новопіль карта

Війська РФ мають просування біля чотирьох населених пунктів на території Донецької області.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Торського (село в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області), Горіхового (село Покровської міської громади Покровського району Донецької області), Зеленого Поля (село Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області) та Новополя ( село у Великоновосілківській селищній громаді Волноваського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся біля Воскресенки, Щербинівки, Григорівки та Шевченка, - DeepState. КАРТИ

Торське карта
Торське 

Горіхове карта
Горіхове 

Зелене Поле карта
Зелене Поле 

Новопіль карта
Новопіль

Раніше повідомлялося, що ворог просунувся біля Воскресенки, Щербинівки, Григорівки та Шевченка.

Автор: 

Донецька область (9193) Волноваський район (330) Краматорський район (545) Покровський район (834) Зелене Поле (7) Новопіль (3) Торське (17) Горіхове (2) DeepState (217)


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А на Вінничині, «запарєбрікавиє гниди», допомагають московітам!!
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03.08.2025 10:02 Відповісти
Т.з. "наша" т.з. "влада" з т.з. "полководцями" тупо здають Україну. Кацапи уже на Дніпропетровщині.
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03.08.2025 10:11 Відповісти
Пардон, місье! Главное , НЕ БЗДЕТЬ!!!
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03.08.2025 10:27 Відповісти
 
 