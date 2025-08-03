Війська РФ просунулися біля Торського, Горіхового, Зеленого Поля та Новополя, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування біля чотирьох населених пунктів на території Донецької області.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Торського (село в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області), Горіхового (село Покровської міської громади Покровського району Донецької області), Зеленого Поля (село Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області) та Новополя ( село у Великоновосілківській селищній громаді Волноваського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся біля Воскресенки, Щербинівки, Григорівки та Шевченка, - DeepState. КАРТИ



Торське



Горіхове



Зелене Поле



Новопіль

Раніше повідомлялося, що ворог просунувся біля Воскресенки, Щербинівки, Григорівки та Шевченка.