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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Росіяни атакували 16 населених пунктів Донеччини: 5 людей загинули, 11 – зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Упродовж 2 серпня російські війська  атакували 16 населених пунктів Донецької  області: 5 людей загинули, 11 – зазнали поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Жертви

Костянтинівка

По Костянтинівці армія рф вдарила авіабомбами, ствольною артилерією та дронами – 2 людей загинуло, одна травмувалась. Руйнувань зазнали 3 оселі, 2 адмінбудівлі, заклад освіти, майстерня, транспортні засоби.

Сіверськ

Зі ствольної артилерії загарбники били по Сіверську – вбили цивільну особу, ще одну поранили, пошкодили приватний будинок.

Також дивіться: Удар РФ по Краматорську 31 липня: кількість загиблих зросла до чотирьох

Покровськ

У Покровську в результаті ворожих ударів загинула жінка.

Райське

Ще одна цивільна особа загинула в Райському внаслідок атаки дрона.

Слов’янськ

Слов’янськ війська рф атакували БпЛА та РСЗВ "Торнадо С" - травмовано двоє людей, пошкоджено багатоквартирний будинок, готель, гуртожиток, адмінбудівлю, нежитлові приміщення.

Обстріли Донеччини 2 серпня
Обстріли Донеччини 2 серпня
Обстріли Донеччини 2 серпня
Обстріли Донеччини 2 серпня
Обстріли Донеччини 2 серпня
Обстріли Донеччини 2 серпня
Обстріли Донеччини 2 серпня

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Пошкодження

Покровський район.

У Добропіллі пошкоджено 3 будинки. 

Краматорський район.

У Лимані пошкоджено господарчу споруду, у Яровій і Олександрівці — по будинку. У Миколаївці пошкоджено 3 будинки, ще по 1 — у Райгородку і Малинівці. У Слов'янську обстріляна промзона. У Петрівці Другій Олександрівської громади пошкоджено 2 нежитлові приміщення. У Дружківці 7 людей поранено, пошкоджено 2 будинки, ринок, крамницю і адмінбудівлю, знищено декілька автівок. У Костянтинівці пошкоджено 3 адмінбудівлі, 3 приватні будинки, підприємство і 6 одиниць транспорту.

Бахмутський район

Пошкоджено 4 будинки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кількість поранених у Дружківці зросла до 7: зафіксовано щонайменше 8 влучань. ФОТОрепортаж

Всього за добу росіяни 41 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 952 людини, у тому числі 72 дитини.

Автор: 

обстріл (30176) Донецька область (9193)


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