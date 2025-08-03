Росіяни атакували 16 населених пунктів Донеччини: 5 людей загинули, 11 – зазнали поранень. ФОТОрепортаж
Упродовж 2 серпня російські війська атакували 16 населених пунктів Донецької області: 5 людей загинули, 11 – зазнали поранень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Жертви
Костянтинівка
По Костянтинівці армія рф вдарила авіабомбами, ствольною артилерією та дронами – 2 людей загинуло, одна травмувалась. Руйнувань зазнали 3 оселі, 2 адмінбудівлі, заклад освіти, майстерня, транспортні засоби.
Сіверськ
Зі ствольної артилерії загарбники били по Сіверську – вбили цивільну особу, ще одну поранили, пошкодили приватний будинок.
Покровськ
У Покровську в результаті ворожих ударів загинула жінка.
Райське
Ще одна цивільна особа загинула в Райському внаслідок атаки дрона.
Слов’янськ
Слов’янськ війська рф атакували БпЛА та РСЗВ "Торнадо С" - травмовано двоє людей, пошкоджено багатоквартирний будинок, готель, гуртожиток, адмінбудівлю, нежитлові приміщення.
Пошкодження
Покровський район.
У Добропіллі пошкоджено 3 будинки.
Краматорський район.
У Лимані пошкоджено господарчу споруду, у Яровій і Олександрівці — по будинку. У Миколаївці пошкоджено 3 будинки, ще по 1 — у Райгородку і Малинівці. У Слов'янську обстріляна промзона. У Петрівці Другій Олександрівської громади пошкоджено 2 нежитлові приміщення. У Дружківці 7 людей поранено, пошкоджено 2 будинки, ринок, крамницю і адмінбудівлю, знищено декілька автівок. У Костянтинівці пошкоджено 3 адмінбудівлі, 3 приватні будинки, підприємство і 6 одиниць транспорту.
Бахмутський район
Пошкоджено 4 будинки.
Всього за добу росіяни 41 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 952 людини, у тому числі 72 дитини.
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