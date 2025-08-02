Кількість поранених у Дружківці зросла до 7: зафіксовано щонайменше 8 влучань. ФОТОрепортаж
Кількість поранених внаслідок дронової атаки РФ на Дружківку зросла до 7. Поліцейські документують наслідки обстрілу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Донецької області.
Як зазначається, у вихідний день росіяни обстріляли центр міста - попередньо, БпЛА "Герань-2". Зафіксовано щонайменше 8 влучань.
Серед поранених – шість жінок віком від 22 до 71 року, а також 57-річний чоловік.
Пошкоджено 2 житлових будинки, торговий комплекс, три адмінбудівлі, магазин, 9 цивільних авто.
У перші хвилини після атаки на порятунок людям прибули поліцейські-парамедики, які надавали першу допомогу, деблокували людей з палаючих приміщень.
Точна кількість постраждалих і масштаби руйнувань встановлюються.
На місцях ударів працює поліція та всі профільні служби. Триває ліквідація пожежі та обстеження території.
Будь ласка, зачекайте...
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