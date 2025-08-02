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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Кількість поранених у Дружківці зросла до 7: зафіксовано щонайменше 8 влучань. ФОТОрепортаж

Кількість поранених внаслідок дронової атаки РФ на Дружківку зросла до 7. Поліцейські документують наслідки обстрілу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Донецької області.

Як зазначається, у вихідний день росіяни обстріляли центр міста - попередньо, БпЛА "Герань-2". Зафіксовано щонайменше 8 влучань.

Дружківка після обстрілу
Дружківка після обстрілу
Дружківка після обстрілу
Дружківка після обстрілу
Дружківка після обстрілу
Дружківка після обстрілу
Дружківка після обстрілу
Дружківка після обстрілу
Дружківка після обстрілу
Дружківка після обстрілу
Дружківка після обстрілу
Дружківка після обстрілу

Серед поранених – шість жінок віком від 22 до 71 року, а також 57-річний чоловік.

Пошкоджено 2 житлових будинки, торговий комплекс, три адмінбудівлі, магазин, 9 цивільних авто.

У перші хвилини після атаки на порятунок людям прибули поліцейські-парамедики, які надавали першу допомогу, деблокували людей з палаючих приміщень.

Точна кількість постраждалих і масштаби руйнувань встановлюються.

На місцях ударів працює поліція та всі профільні служби. Триває ліквідація пожежі та обстеження території.

Автор: 

Донецька область (9185) Краматорський район (538) Дружківка (37)


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Моя покійна бабуся родом з Дружківки..добре, ща вона до цього не дожила..
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02.08.2025 16:10 Відповісти
 
 