Кількість поранених у Дружківці зросла до 7: зафіксовано щонайменше 8 влучань. ФОТОрепортаж

Кількість поранених внаслідок дронової атаки РФ на Дружківку зросла до 7. Поліцейські документують наслідки обстрілу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Донецької області.

Як зазначається, у вихідний день росіяни обстріляли центр міста - попередньо, БпЛА "Герань-2". Зафіксовано щонайменше 8 влучань.

























Серед поранених – шість жінок віком від 22 до 71 року, а також 57-річний чоловік.

Пошкоджено 2 житлових будинки, торговий комплекс, три адмінбудівлі, магазин, 9 цивільних авто.

У перші хвилини після атаки на порятунок людям прибули поліцейські-парамедики, які надавали першу допомогу, деблокували людей з палаючих приміщень.

Точна кількість постраждалих і масштаби руйнувань встановлюються.

На місцях ударів працює поліція та всі профільні служби. Триває ліквідація пожежі та обстеження території.