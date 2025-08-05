Сутки на Донетчине: враг 11 раз обстрелял населенные пункты, три человека получили ранения. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки, 4 августа, попадания зафиксированы в городах Доброполье, Константиновка, Краматорск, Лиман, поселке Дробышево, селах Белокузьминовка, Иванополье, Ильиновка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Вадим Филашкин и в полиции области.
Покровский район
На Доброполье россияне сбросили две бомбы "КАБ-250" - ранили гражданское лицо, повредили 9 многоквартирных домов и больницу.
Краматорский район
Константиновку враг атаковал артиллерией и FPV-дроном - есть раненый, разрушениям подверглись 2 многоквартирных и 2 частных дома, учебное заведение.
Один раненый - в Ильиновке, где в результате артобстрела повреждены частный дом и гараж. Две бомбы "КАБ-250" оккупанты направили на Иванополье - повреждены 13 частных домов.
В Краматорске вражеский БпЛА "Молния-2" повредил многоквартирный дом и два гражданских авто.
В Лимане и Белокузьминовке повреждено по одному частному дому. Дробышево подверглось обстрелу из РСЗО "Торнадо-С" - повреждены 4 частных дома.
Бахмутский район
В Северске повреждены 5 домов.
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