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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки на Донетчине: враг 11 раз обстрелял населенные пункты, три человека получили ранения. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 4 августа, попадания зафиксированы в городах Доброполье, Константиновка, Краматорск, Лиман, поселке Дробышево, селах Белокузьминовка, Иванополье, Ильиновка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

На Доброполье россияне сбросили две бомбы "КАБ-250" - ранили гражданское лицо, повредили 9 многоквартирных домов и больницу.

Краматорский район

Константиновку враг атаковал артиллерией и FPV-дроном - есть раненый, разрушениям подверглись 2 многоквартирных и 2 частных дома, учебное заведение.

Один раненый - в Ильиновке, где в результате артобстрела повреждены частный дом и гараж. Две бомбы "КАБ-250" оккупанты направили на Иванополье - повреждены 13 частных домов.

В Краматорске вражеский БпЛА "Молния-2" повредил многоквартирный дом и два гражданских авто.

В Лимане и Белокузьминовке повреждено по одному частному дому. Дробышево подверглось обстрелу из РСЗО "Торнадо-С" - повреждены 4 частных дома.

Бахмутский район

В Северске повреждены 5 домов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: под огнем Доброполье, Покровск и Константиновка, 2 человека погибли, 5 - ранены. ФОТОрепортаж

Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область

Автор: 

Краматорськ (2368) Донецкая область (10394) Краматорский район (547) Покровский район (830) Ильиновка (27) Константиновка (1870) Белокузьминовка (9) Дробышево (8) Доброполье (53) Иванополье (27) Лиман (90)


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