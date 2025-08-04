Удар РФ по Краматорську 31 липня: кількість загиблих зросла до семи

Кількість загиблих унаслідок удару РФ по п’ятиповерхівці в Краматорську Донецької області 31 липня зросла до семи.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість загиблих зросла до 7 людей внаслідок ворожого удару по середмістю Краматорська 31 липня. Було зруйновано два під’їзди п’ятиповерхового житлового будинку. Протягом 4 серпня розібрано та вивезено 780 тонн пошкоджених конструкцій будинку, рятувальниками було вилучено з-під завалів тіло 1 особи та фрагменти людського тіла, які передані співробітникам Національної поліції для подальшої ідентифікації", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, 31 липня російські окупанти завдали прицільного удару по середмістю Краматорська на Донеччині.

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