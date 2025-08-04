РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6037 посетителей онлайн
Новости Обстрел Краматорска
237 0

Удар РФ по Краматорску 31 июля: количество погибших возросло до семи

краматорськ

Количество погибших в результате удара РФ по пятиэтажке в Краматорске Донецкой области 31 июля возросло до семи.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество погибших возросло до 7 человек в результате вражеского удара по центру Краматорска 31 июля. Было разрушено два подъезда пятиэтажного жилого дома. В течение 4 августа разобрано и вывезено 780 тонн поврежденных конструкций дома, спасателями было изъято из-под завалов тело 1 человека и фрагменты человеческого тела, которые переданы сотрудникам Национальной полиции для дальнейшей идентификации", - рассказали в ведомстве.

Напомним, 31 июля российские оккупанты нанесли прицельный удар по центру Краматорска в Донецкой области.

Читайте также: Ракетный удар РФ по Краматорску 31 июля: количество погибших возросло до шести

Автор: 

Краматорськ (2366) обстрел (28887) жертвы (2147) Донецкая область (10394) Краматорский район (547)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 