Удар РФ по Краматорску 31 июля: количество погибших возросло до семи

Количество погибших в результате удара РФ по пятиэтажке в Краматорске Донецкой области 31 июля возросло до семи.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество погибших возросло до 7 человек в результате вражеского удара по центру Краматорска 31 июля. Было разрушено два подъезда пятиэтажного жилого дома. В течение 4 августа разобрано и вывезено 780 тонн поврежденных конструкций дома, спасателями было изъято из-под завалов тело 1 человека и фрагменты человеческого тела, которые переданы сотрудникам Национальной полиции для дальнейшей идентификации", - рассказали в ведомстве.

Напомним, 31 июля российские оккупанты нанесли прицельный удар по центру Краматорска в Донецкой области.

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