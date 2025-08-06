Рашисты атаковали БПЛА частный сектор Краматорска: повреждены дома
В ночь на среду Краматорск Донецкой области подвергся вражескому обстрелу.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, с применением БПЛА "Молния-2" российские войска нанесли удар по частному сектору.
"К счастью, обошлось без пострадавших", - уточнил он.
Повреждения получили 2 дома.
Ранее сообщалось, что количество погибших в результате удара РФ по пятиэтажке в Краматорске Донецкой области 31 июля возросло до семи.
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