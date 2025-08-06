Рашисты атаковали БПЛА частный сектор Краматорска: повреждены дома

В ночь на среду Краматорск Донецкой области подвергся вражескому обстрелу.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, с применением БПЛА "Молния-2" российские войска нанесли удар по частному сектору.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - уточнил он.

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Повреждения получили 2 дома.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате удара РФ по пятиэтажке в Краматорске Донецкой области 31 июля возросло до семи.