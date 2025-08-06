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Новости Фото обстрелы Херсонщины Обстрел Краматорска
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Оккупанты атаковали дронами автомобили "Укрпочты" на Донетчине и Херсонщине: есть погибшая и раненый. ФОТО

Возле Краматорска на Донетчине российский дрон атаковал автомобиль "Укрпочты". Вследствие вражеской атаки погибла начальница передвижного отделения, ранения получил водитель.

Об этом в телеграм сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, информирует Цензор.НЕТ.

"В Донецкой области, вблизи Краматорска, вследствие вражеского обстрела мы потеряли нашу коллегу - Ольгу Бордунову, начальницу передвижного отделения. 10 августа Ольге исполнилось бы 47 лет. Вражеский дрон поразил нашу машину, убив Ольгу и ранив нашего водителя Павла. К счастью, его состояние улучшается, и медики оказывают ему всю необходимую помощь", - рассказал Смелянский.

погибла работница

Он поблагодарил бойцов Вооруженных сил Украины, в частности 56-й бригады, которые сделали все возможное, чтобы спасти водителя и до последнего пытались помочь Ольге.

обстрел авто

"Это еще одно доказательство преступлений нашего врага - целенаправленных атак на гражданскую инфраструктуру", - подчеркнул чиновник.

Также он рассказал, что сегодня вражеский дрон атаковал автомобиль "Укрпочты" на Херсонщине, обошлось без пострадавших.

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Автор: 

Краматорськ (2369) обстрел (28913) Донецкая область (10411) Херсонская область (5088) Краматорский район (550)


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Допоки не стануть дамбіть моську - ці vuродки нахабніють та відчувають безкарність
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06.08.2025 20:54 Ответить
Так, але впевнений на 100%, що при Зе москву ніхто бомбити не буде, немає чим, марафіоном і брехнею, що виготовимо 3000 балістики та тисячі довгих "нептунів" не вдариш.
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06.08.2025 20:59 Ответить
Питання:нахріна у прифронтові зони відправляти машини з логотипом Укрпошти, якщо на них полюють?
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06.08.2025 21:01 Ответить
Царство Небесне загиблій.
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06.08.2025 21:02 Ответить
 
 