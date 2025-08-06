Оккупанты атаковали дронами автомобили "Укрпочты" на Донетчине и Херсонщине: есть погибшая и раненый. ФОТО

Возле Краматорска на Донетчине российский дрон атаковал автомобиль "Укрпочты". Вследствие вражеской атаки погибла начальница передвижного отделения, ранения получил водитель.

Об этом в телеграм сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, информирует Цензор.НЕТ.

"В Донецкой области, вблизи Краматорска, вследствие вражеского обстрела мы потеряли нашу коллегу - Ольгу Бордунову, начальницу передвижного отделения. 10 августа Ольге исполнилось бы 47 лет. Вражеский дрон поразил нашу машину, убив Ольгу и ранив нашего водителя Павла. К счастью, его состояние улучшается, и медики оказывают ему всю необходимую помощь", - рассказал Смелянский.

Он поблагодарил бойцов Вооруженных сил Украины, в частности 56-й бригады, которые сделали все возможное, чтобы спасти водителя и до последнего пытались помочь Ольге.

"Это еще одно доказательство преступлений нашего врага - целенаправленных атак на гражданскую инфраструктуру", - подчеркнул чиновник.

Также он рассказал, что сегодня вражеский дрон атаковал автомобиль "Укрпочты" на Херсонщине, обошлось без пострадавших.

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