Россияне атаковали с дрона 13-летнего мальчика в Херсоне

Последствия обстрела Херсона

Сегодня, 8 августа, российские войска в Херсоне атаковали с дрона ребенка.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Враг сбросил взрывчатку на 13-летнего мальчика, который шел по улице. Он получил взрывную травму, осколочные ранения ноги и руки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ребенка доставили в больницу, медики оказывают мальчику всю необходимую помощь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: есть погибший и раненый, повреждена больница. ФОТОрепортаж

дети (6666) обстрел (28939) Херсон (3008) Херсонская область (5094) Херсонский район (503)


Нацисти россії лютують тому що відчувають безкарність. Ніяки ударів у відповідь не буде. Гинути будуть лише наші люди. Так війни не виграють.
показать весь комментарий
08.08.2025 17:24 Ответить
Чому на Херсонщині не створена тотальна кілл-зона для рашистських уйобків на 30 км та немає протидії путінським людожерам які свідомо вбивають дронами цивільне населення???!
показать весь комментарий
08.08.2025 17:29 Ответить
Як казав Ігаль Левін:
"Так росіяне і не приховують свої мотиви - вони тренують операторів дронів на цивільних у Херсоні. Вони мстяться мешканцям Херсону за те, що втратили його у 2022 і навряд зможуть колись знов захопити".
показать весь комментарий
08.08.2025 17:33 Ответить
Чому цей хлопець, до сих пір був там? Коли була обов'язкова евакуація дітей
показать весь комментарий
08.08.2025 18:00 Ответить
коли москвичі будуть боятися вийти на вулицю?
показать весь комментарий
08.08.2025 18:04 Ответить
Коли в людей розуму добавиться і по пріколу з гречкою відійдуть на задній план
показать весь комментарий
08.08.2025 18:08 Ответить
 
 