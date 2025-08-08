Россияне атаковали с дрона 13-летнего мальчика в Херсоне

Сегодня, 8 августа, российские войска в Херсоне атаковали с дрона ребенка.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Враг сбросил взрывчатку на 13-летнего мальчика, который шел по улице. Он получил взрывную травму, осколочные ранения ноги и руки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ребенка доставили в больницу, медики оказывают мальчику всю необходимую помощь.

