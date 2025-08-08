905 7
Россияне атаковали с дрона 13-летнего мальчика в Херсоне
Сегодня, 8 августа, российские войска в Херсоне атаковали с дрона ребенка.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Враг сбросил взрывчатку на 13-летнего мальчика, который шел по улице. Он получил взрывную травму, осколочные ранения ноги и руки", - говорится в сообщении.
Как отмечается, ребенка доставили в больницу, медики оказывают мальчику всю необходимую помощь.
"Так росіяне і не приховують свої мотиви - вони тренують операторів дронів на цивільних у Херсоні. Вони мстяться мешканцям Херсону за те, що втратили його у 2022 і навряд зможуть колись знов захопити".