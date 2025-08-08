Последствия российских обстрелов Херсона и области: два человека погибли, еще четверо получили травмы, среди них ребенок

В течение дня 8 августа российские захватчики обстреливали населенные пункты Херсонской области с применением артиллерии, в частности реактивной, а также дронов различного типа. В результате вражеских атак есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.

В Бериславе оккупанты убили 75-летнего гражданского мужчину, направив на него FPV-дрон.

В Антоновке от сброса взрывчатки с БпЛА пострадали трое мирных жителей. Среди них - 13-летний парень, который находился на улице.

В результате артиллерийского обстрела Херсона тяжелые травмы получила пожилая женщина. Впоследствии председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что тяжелораненая из-за российского обстрела женщина, умерла в больнице.

"Медики до последнего боролись за жизнь 78-летней херсонки. Однако ранения оказались слишком тяжелыми", - рассказал чиновник.

Из-за обстрелов захватчиков повреждены частные и многоквартирные дома, инфраструктурные объекты, учебное заведение, автотранспорт.

Начато досудебные расследования по фактам совершения оккупантами военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Читайте также: Россияне атаковали с дрона 13-летнего мальчика в Херсоне